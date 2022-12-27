Süper Lig'e göz kırpıyor

Sezon sonunda ilk iki takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, 3, 4, 5, 6. ve 7. sıradaki takımların play-off oynayacağı 1. Lig'de, play-off etabının ardından bir ekip daha üst lige çıkacak. Ligde son 4 sırada yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.

İlk yarı heyecanı dünkü 2 karşılaşmayla tamamlanan ligde ilk 19 haftalık süreci Eyüpspor 38 puanla lider tamamladı. İstanbul temsilcisini 32'şer puanlı Samsunspor, Bodrumspor ve Ankara Keçiörengücü, 31 puanlı Bandırmaspor ile 30'ar puana sahip Pendikspor, Rizespor ve Boluspor izledi.

Devrenin bitiminde düşme hattında Yeni Malatyaspor, Altaş Denizlispor, Altınordu ve Gençlerbirliği yer aldı.

Eyüpspor'un 12 hafta liderlik koltuğunda yer aldığı ligde Bodrumspor 5, Ankara Keçiörengücü de 2 haftayı zirvede tamamladı.

4 takıma ceza

Altaş Denizlispor, Altay, Erzurumspor FK ve Yeni Malatyaspor'a TFF Kulüp Lisans Kurulu üçer puan silme cezası verdi.

Ligin 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçı, çıkan olaylar nedeniyle 22. dakikada hakem tarafından tatil edildi. İşaret fişeğiyle bir taraftarın yaralandığı, sahaya giren bir taraftarın da kaleci Ozan Evrim Özenç'i yaraladığı olayların ardından TFF Yönetim Kurulu, her iki takımı da (3-0) hükmen mağlup ilan etti.

Seriler

Eyüpspor'un 5 maçlık galibiyet serisi yakaladığı ligde, Altay, Denizlispor, Altınordu, Bandırmaspor, Pendikspor ve Samsunspor ise üçer müsabakadan art arda 3 puanla ayrıldı.

Eyüpspor üst üste 13 maçta, Rizespor art arda 11 karşılaşmada, Boluspor ise 8 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Gençlerbirliği'nin üst üste 16 maç galip gelemediği ligde, Denizlispor 11, Altınordu 9, Bandırmaspor ile Yeni Malatyaspor ise art arda 8 müsabakada rakiplerine üstünlük kuramadı.

1. Lig'de 2022-2023 sezonu ilk yarı raporu

Skorların tasnifi: Ligde iki takımın da hükmen mağlup ilan edildiği Göztepe-Altay maçı hariç 170 maçın 50'si beraberlikle tamamlandı. 73'ü ev sahibi, 47'si de deplasman takımı olmak üzere 120 maç bir ekibin galibiyetiyle bitti ve maçlarda 17 ayrı skor görüldü.

En çok görülen skor: 1-0 (32)

Diğer skorlar: 2-1 (26), 1-1 (22), 2-0 (21), 0-0 (17) 3-1 (11), 2-2, 3-2 (9), 3-0 (8), 4-1, 5-0 (3), 3-3, 4-0, 4-2 (2), 4-3, 5-1, 5-2 (1)

En az beraberlik görülen haftalar: 11, 13 ve 14. hafta (1)

En fazla beraberlik görülen haftalar: 1, 2, 5, 6, 10 ve 15. hafta (4)

Deplasmanda en farklı skorla kazanan takım: Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (0-4)

Kendi sahasında en farklı skorla galip gelen takımlar: Bodrumspor-Sakaryaspor, Göztepe-Altaş Denizlispor, Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor (5-0)

Ev sahibi takımların en başarılı olduğu hafta: 12. hafta (7 galibiyet, 2 beraberlik: 23 puan)

Deplasman takımlarının en başarılı olduğu hafta: 11. hafta (6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi: 19 puan)

Deplasman takımlarının galip gelemediği haftalar: 6, 12. ve 16. hafta

Ev sahibi takımların en başarısız olduğu haftalar: 3. ve 13. hafta (2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi: 8 puan)

Deplasman takımlarının en başarısız olduğu hafta: 15. hafta (2 beraberlik, 7 yenilgi: 2 puan)

En az galip gelen takım: Gençlerbirliği (1)

En fazla galip gelen takım: Eyüpspor (11)

En fazla berabere kalan takım: Çaykur Rizespor (9)

En az berabere kalan takım: Sakaryaspor (1)

En fazla yenilen takım: Gençlerbirliği (13)

En az yenilen takımlar: Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Yılport Samsunspor (2)

En fazla gol atan takım: Ankara Keçiörengücü (29)

En az gol atan takım: Altınordu (15)

En fazla gol yiyen takım: Gençlerbirliği (38)

En az gol yiyen takım: Eyüpspor (11)

Kendi sahasında en başarılı takım: Eyüpspor (10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik: 28 puan)

Kendi sahasında en başarısız takım: Gençlerbirliği (9 maçta 1 beraberlik, 8 mağlubiyet: 1 puan)

Kendi sahasında en fazla galip gelen takım: Eyüpspor (9)

Kendi sahasında galip gelmeyen takım: Gençlerbirliği

Kendi sahasında en fazla berabere kalan takım: Manisa FK (5)

Kendi sahasında en az berabere kalan takımlar: Eyüpspor, Sakaryaspor, Gençlerbirliği (1)

Kendi sahasında en fazla yenilen takım: Gençlerbirliği (8)

Kendi sahasında yenilmeyen takım: Eyüpspor

Kendi sahasında en fazla gol atan takımlar: Eyüpspor, Sakaryaspor, Bodrumspor (20)

Kendi sahasında en az gol atan takım: Yeni Malatyaspor (4)

Kendi sahasında en fazla gol yiyen takım: Gençlerbirliği (24)

Kendi sahasında en az gol yiyen takım: Pendikspor (4)

Deplasmanda en başarılı takım: Çaykur Rizespor (10 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi: 17 puan)

Deplasmanda en başarısız takım: Adanaspor (9 maçta 2 beraberlik, 7 yenilgi: 2 puan)

Deplasmanda en fazla galip gelen takımlar: Çaykur Rizespor, Pendikspor, Beyçimento Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü, Bodrumspor (4)

Deplasmanda galibiyeti olmayan takım: Adanaspor

Deplasmanda en fazla berabere kalan takımlar: Çaykur Rizespor, Yılport Samsunspor (5)

Deplasmanda beraberliği olmayan takımlar: Sakaryaspor, Altaş Denizlispor

Deplasmanda en fazla yenilen takım: Altaş Denizlispor (8)

Deplasmanda en az yenilen takımlar: Çaykur Rizespor, Yılport Samsunspor (1)

Deplasmanda en fazla gol atan takım: Beyçimento Bandırmaspor (18)

Deplasmanda en az gol atan takım: Eyüpspor (5)

Deplasmanda en fazla gol yiyen takım: Altaş Denizlispor (24)

Deplasmanda en az gol yiyen takım: Eyüpspor (6)