Süper Lig'e dönmek istiyor

Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giyen ve ardından Serie A ekibi Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan'ın Süper Lig'e dönmek istediği belirtildi.

Kulübünden sözleşme uzatma teklifi almadığı için hayal kırıklığına uğrayan 31 yaşındaki oyuncunun ayrılık isteğini menajerine ilettiği kaydedildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde; Tolgay Arslan'ın transfer olmak istediği takımın Trabzonspor olduğu ifade edildi.

Tolgay Arslan, Udinese formasıyla 39 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.