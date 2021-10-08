Süper Lig'e dönmek istiyor
İtalyan basını, Udinese'de oynayan Tolgay Arslan'ın Süper Lig'e dönerek Trabzonspor forması giymek istediğini yazdı.
Spor 08.10.2021, 11:01
Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giyen ve ardından Serie A ekibi Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan'ın Süper Lig'e dönmek istediği belirtildi.
Kulübünden sözleşme uzatma teklifi almadığı için hayal kırıklığına uğrayan 31 yaşındaki oyuncunun ayrılık isteğini menajerine ilettiği kaydedildi.
İtalyan basınına yansıyan haberlerde; Tolgay Arslan'ın transfer olmak istediği takımın Trabzonspor olduğu ifade edildi.
Tolgay Arslan, Udinese formasıyla 39 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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|3. Beşiktaş
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|4. Hatayspor
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|8
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|8
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|8
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|8
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|8
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|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
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|8
|18
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|8
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|8
|15
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|8
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|7
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|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|7
|16. Cádiz
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1