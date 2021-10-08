Süper Lig'e döndü! Yeni Malatyaspor'da Sumudica dönemi
İrfan Buz ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük koltuğuna Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica getirildi.
Spor 08.10.2021, 11:23
Türkiye'de daha önce Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da görev yapan Sumudica, Süper Lig'e geri döndü.
Yeni Malatyaspor Kulübü, Rumen teknik adam ile anlaşma sağladığını duyurdu.
Sarı-siyahlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.
Sumudica son olarak Romanya takımı Cluj'u çalıştırmıştı.
Kaynak: Yeni Şafak
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