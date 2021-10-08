Süper Lig'e döndü! Yeni Malatyaspor'da Sumudica dönemi

Türkiye'de daha önce Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da görev yapan Sumudica, Süper Lig'e geri döndü.

Yeni Malatyaspor Kulübü, Rumen teknik adam ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Sarı-siyahlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Sumudica son olarak Romanya takımı Cluj'u çalıştırmıştı.

Kaynak: Yeni Şafak