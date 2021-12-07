Süper Lig'e damgasını vurdu
Süper Lig'e bu sezon damgasını vuran Trabzonspor'un genç ve başarılı takım kaptanı Uğurcan Çakır, ligin en yüksek yüzde ile kurtarış yapan kalecisi oldu.
Spor 07.12.2021, 12:07
Süper Lig'de 15 hafta geride kaldı. Henüz ligde yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor'un genç kalecisi ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, Opta verilerine göre 2021-2022 sezonunun en yüksek yüzde ile kurtarış yapan kalecisi oldu. Çakır yüzde 82 kurtarış oranı yakaladı.
Uğurcan Çakır dikkat çekti
Bordo-mavililer geride kalan 15 haftada kalesinde 11 gol görürdü. Ligin en az gol yiyen takımı konumunda olan Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır dikkat çekti. Genç kaleci bu sezonun en az gol yiyen kalecisi olurken aynı zamanda %82 kurtarış yüzdesiyle de bu alanda ligin en iyisi konumunda.
Ligin namağlup lideri Trabzonspor'da Uğurcan Çakır geride kalan 15. haftada kalesinde 11 gol gördü. Bu süreçte 5 maç kalesini gole kapatan Çakır, 22 kurtarış yaptı.
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