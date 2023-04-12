Süper Lig'e çıkan ilk takım belli oldu
Ligin bitimine henüz 6 hafta kalmasına rağmen Süper Lig'e çıkacak ilk 1. Lig takımı belli oldu.
Spor 12.04.2023, 22:38 12.04.2023, 22:40
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Eyüpspor'un Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle Yılport Samsunspor, normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|63
|2. Fenerbahçe
|26
|57
|3. Beşiktaş
|27
|55
|4. A.Demirspor
|27
|48
|5. Başakşehir
|26
|45
|6. Trabzonspor
|27
|44
|7. Kayserispor
|27
|44
|8. Konyaspor
|27
|36
|9. Karagümrük
|26
|34
|10. Alanyaspor
|27
|32
|11. Kasımpaşa
|27
|32
|12. Sivasspor
|27
|31
|13. Antalyaspor
|26
|29
|14. Ankaragücü
|26
|28
|15. Gaziantep FK
|27
|25
|16. Giresunspor
|26
|24
|17. İstanbulspor
|26
|24
|18. Ümraniye
|27
|23
|19. Hatayspor
|26
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|31
|66
|2. Eyüpspor
|31
|57
|3. Sakaryaspor
|30
|55
|4. Rizespor
|29
|54
|5. Pendikspor
|30
|54
|6. Göztepe
|30
|50
|7. Bodrumspor
|30
|49
|8. Keçiörengücü
|30
|47
|9. Bandırmaspor
|30
|47
|10. Manisa FK
|30
|45
|11. Boluspor
|29
|44
|12. Tuzlaspor
|30
|34
|13. Altay
|30
|31
|14. Erzurumspor
|29
|27
|15. Gençlerbirliği
|30
|27
|16. Adanaspor
|30
|25
|17. Altınordu
|29
|26
|18. Denizlispor
|30
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|30
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|30
|73
|2. M.City
|29
|67
|3. Newcastle
|29
|56
|4. M. United
|29
|56
|5. Tottenham
|30
|53
|6. Aston Villa
|30
|47
|7. Brighton
|28
|46
|8. Liverpool
|29
|44
|9. Brentford
|30
|43
|10. Fulham
|29
|39
|11. Chelsea
|30
|39
|12. Crystal Palace
|30
|33
|13. Wolves
|30
|31
|14. West Ham United
|29
|30
|15. Bournemouth
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|30
|27
|18. Nottingham Forest
|30
|27
|19. Leicester City
|30
|25
|20. Southampton
|30
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|28
|72
|2. Real Madrid
|28
|59
|3. Atletico Madrid
|28
|57
|4. Real Sociedad
|28
|51
|5. Villarreal
|28
|47
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Athletic Bilbao
|28
|40
|8. Osasuna
|28
|38
|9. Rayo Vallecano
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
|36
|11. Girona
|28
|35
|12. Mallorca
|28
|34
|13. Sevilla
|28
|32
|14. Cadiz
|28
|31
|15. Getafe
|28
|30
|16. Almeria
|28
|30
|17. Real Valladolid
|28
|29
|18. Valencia
|28
|27
|19. Espanyol
|28
|27
|20. Elche
|28
|13