Süper Lig devleri onun peşinde: Teklife sıcak bakıyor
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Arsenal'ın Mısırlı orta sahası Muhammed Elneny'nin peşine düştü. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncu için transfer görüşmeleri başladı.
Spor 28.03.2022, 12:03 28.03.2022, 14:10
Süper Lig'in devleri, Arsenal'ın 29 yaşındaki oyuncusu Muhammed Elneny için harekete geçti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un istediği Mısırlı oyuncu için transfer görüşmeleri başladı.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden kulüpler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Arsenal'dan ayrılmak isteyen Muhammed Elneny'yi transfer etmek istiyor.
Tekliflere sıcak bakıyor
Daha önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen oyuncu, Türkiye'den gelen tekliflere de sıcak bakıyor. Gelen teklifleri menajeriyle birlikte incelen Mısırlı oyuncunun, kısa süre içerisinde karar vermesi bekleniyor.
Bu sezon Arsenal formasıyla 10 maçta süre alan Muhammed Elneny, 1 asist yaptı.
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