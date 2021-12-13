Süper Lig devi Samet Akaydın'ın peşinde

Süper Lig’de bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor, transferde de işi sıkı tutuyor. Geçtiğimiz günlerde Kouassi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, stoper hattını da güçlendirme hedefinde.

Trabzonspor Samet Akaydın'ın peşine düştü

Trabzonspor, azalacak yabancı oyuncu kuralını da düşünerek kaliteli Türk oyuncu arayışlarını hızlandırdı. Lider Trabzonspor, Adana Demirspor’un 1.90’lık stoperi Samet Akaydın için transfer çalışmalarını başlattı.

Adana Demirspor'un kapısını çalacak

Bu sezon forma giydiği 12 karşılamada da ilk 11’de görev alan Samet için Akdeniz ekibinin kapısını çalacak olan bordo-mavili takımda hedef stoperdeki oyuncu havuzunu genişletmek.

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 12 maçta bin 80 dakika süre alan 27 yaşındaki oyuncu, 22 Ocak 2021 tarihinde Keçiörengücü'nden 471 bin euro karşılığında transfer edilmişti. Samet Akaydın'ın sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona eriyor.