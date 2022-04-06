Süper Lig'den kovulan Cüneyt Çakır'ın yeni ligi belli oldu

Önceki günlerde Tahkim kararıyla yeniden görevlerine iade olan Cüneyt Çakır'a maç verilmemişti. MHK'nın hakem kadrosunda görmek istemediği 45 yaşındaki hakemin İsviçre'de çalışacağı belirtildi.

İsviçre Futbol Federasyonu'nun Çakır'ı ligine davet ettiği ve olumlu cevap aldığı aktarıldı. Cüneyt Çakır ile ilgili ilerleyen günlerde resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.