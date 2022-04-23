Süper Lig'den düşen bir takım daha belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin, bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
8. dakikada sol kanattan Vetrih'in ortasında topu önünde bulan Maxim, gelişine vurdu ancak top savunmadan oyun alalına döndü.
23. dakikada savunmanın şişirdiği topu ceza sahası hemen dışında önünde bulan Maxim, topu bekletmeden kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
İkinci yarı
71. dakikada Vetrih'in pasında penaltı noktasının hemen yanında topla buluşan Recep Niyaz'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
76. dakikada sağ kanattan çalımla ceza sahasına yaklaşan Sagal, uzaktan kaleyi yokladı ancak top kaleci Arda Özçimen'de kaldı.
82. dakikada Recep Niyaz'ın sağ kanattan getirdiği topla buluşan Mirza Cihan, çaprazdan kaleye vurduğu topu kaleci Arda Özçimen son anda müdahale ederek dışarı çıkardı.
90+3. dakikada Recep Niyaz'ın faul yaptığı gerekçesiyle kırmızı siyahlı futbolcular topu bıraktı, ancak topu bir anda önünde bulan Jahovic takımını öne geçirdi. 0-1
90+4. dakikada ise Göztepe'li oyuncular attıkları golü etik bulmayarak Gaziantep FK'li oyunculara kaleyi açtı. Topu santra çizgisinden alan Figueiredo boş kaleye golü attı. 1-1
90+4 dakikada kaleci Arda Özçimen'in müdahalesi sonrası Kitsiou, yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, penaltı noktasını gösterdi.
90+4 dakikada topun başına geçen Muhammet Demir kırmızı-siyahlı taraftarın isteği doğrultusunda topu dışarı attı.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
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