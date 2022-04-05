Süper Lig'de son durum ve gelecek haftanın programı

Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Atakaş Hatayspor ile Adana Demirspor ise 0-0 berabere kaldı.

Konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, puanını 71'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Haftayı galibiyetle tamamlayan İttifak Holding Konyaspor 58 puanla ikinci, Fenerbahçe ise 56 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Küme düşme hattında bulunan Altay, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor ise haftayı puansız kapattı.

Süper Lig'de bu hafta oynanan müsabakaların 5'ini ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: 2-2

Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: 0-4

Altay-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2

Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-0

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 2-1

İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: 3-0

Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Trabzonspor-Beşiktaş: 1-1

Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: 0-0

32. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın programı şöyle:

8 Nisan Cuma:

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

9 Nisan Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor (Gürsel Aksel)

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)

20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

10 Nisan Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor (Yeni Malatya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)

20.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

11 Nisan Pazartesi:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)