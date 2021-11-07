Süper Lig'de son durum ve gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.

Deplasmanda şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de kazanamadığı haftada puanını 30'a yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Ligin 12. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0

Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor: 0-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 1-3

Fraport TAV Antalyaspor-Altay: 1-0

Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 0-2

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: 1-1

Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 1-0

Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor: 2-2

13. hafta programı

20 Kasım Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çotanak)

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

21 Kasım Pazar:

13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)

22 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK

20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe (Kadir Has)