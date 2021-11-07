Süper Lig'de son durum ve gelecek haftanın programı
Fenerbahçe ile Kayserispor'un 2-2 berabere kaldığı maçla kapanan Süper Lig'in 12. haftası da Trabzonspor'un liderliğiyle geçildi.
Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.
Deplasmanda şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de kazanamadığı haftada puanını 30'a yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü.
Ligin 12. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0
Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 2-0
Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor: 0-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 1-3
Fraport TAV Antalyaspor-Altay: 1-0
Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 0-2
VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: 1-1
Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 1-0
Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor: 2-2
13. hafta programı
20 Kasım Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)
16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çotanak)
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
21 Kasım Pazar:
13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)
22 Kasım Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK
20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe (Kadir Has)
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Karagümrük
|12
|19
|8. Fenerbahçe
|11
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Antalyaspor
|12
|15
|14. Kayserispor
|11
|14
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Tuzlaspor
|11
|17
|7. Kocaelispor
|10
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|10
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. Liverpool
|10
|22
|4. West Ham
|10
|20
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|27
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|12
|14
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|12
|10
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6