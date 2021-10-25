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Süper Lig'de son durum ve gelecek haftanın programı

10. hafta maçları tamamlanan Süper Lig'de Trabzonspor liderliğini sürdürdü.

Spor 25.10.2021, 22:52
Süper Lig'de son durum ve gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın kapanış müsabakasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenen Trabzonspor, puanını 24'e çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Hanelerine 20'şer puan yazdıran Atakaş Hatayspor ikinci, Beşiktaş üçüncü, Aytemiz Alanyaspor ise dördüncü sırada yer aldı.

Öte yandan Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek bu sezon ilk kez kazandı. Ligde 10. hafta itibarıyla galibiyeti bulunmayan takım da kalmadı.

Ligin 10. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay: 2-1

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 2-1

Gaziantep FK-GZT Giresunspor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor: 2-0

Göztepe-Trabzonspor: 0-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: 1-1

Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Beşiktaş-Galatasaray: 2-1

11. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

29 Ekim Cuma:

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

30 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

31 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)

1 Kasım Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

Kaynak: AA
#Süper Lig #futbol
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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
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17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
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20. Getafe 9 2