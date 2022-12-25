Süper Lig'de son durum ve gelecek haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası, Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı. Ligde 15. hafta sonunda 30 puana ulaşan Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası, Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde 15. hafta sonunda Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu.
Ligde günün diğer maçında Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanından bir puanla döndü.
Haftaya lider giren Fenerbahçe ise Trabzonspor deplasmanında yaşadığı mağlubiyetle 29 puanda kalarak 2. sıraya geriledi.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 0-2
HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir: 1-3
Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor: 1-1
Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 1-2
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0
Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1
Gaziantep FK-Beşiktaş: 1-1
Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 2-2
Galatasaray-İstanbulspor: 2-1
Puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|14
|9
|3
|2
|25
|11
|14
|30
|2.FENERBAHÇE
|14
|9
|2
|3
|36
|16
|20
|29
|3.ADANA DEMİRSPOR
|14
|7
|6
|1
|26
|15
|11
|27
|4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|14
|8
|3
|3
|22
|16
|6
|27
|5.TRABZONSPOR
|14
|7
|5
|2
|21
|16
|5
|26
|6.ARABAM.COM KONYASPOR
|15
|6
|7
|2
|18
|11
|7
|25
|7.BEŞİKTAŞ
|14
|6
|5
|3
|27
|19
|8
|23
|8.YUKATEL KAYSERİSPOR
|14
|7
|2
|5
|20
|15
|5
|23
|9.CORENDON ALANYASPOR
|15
|4
|6
|5
|21
|26
|-5
|18
|10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|14
|4
|5
|5
|20
|20
|0
|17
|11.MKE ANKARAGÜCÜ
|14
|4
|4
|6
|18
|21
|-3
|16
|12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|13
|5
|1
|7
|19
|23
|-4
|16
|13.BITEXEN GİRESUNSPOR
|14
|4
|4
|6
|14
|21
|-7
|16
|14.ATAKAŞ HATAYSPOR
|14
|4
|3
|7
|13
|23
|-10
|15
|15.KASIMPAŞA
|14
|4
|3
|7
|12
|24
|-12
|15
|16.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|15
|3
|5
|7
|15
|20
|-5
|14
|17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|14
|3
|4
|7
|25
|29
|-4
|13
|18.İSTANBULSPOR
|14
|2
|2
|10
|13
|28
|-15
|8
|19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|14
|1
|4
|9
|16
|27
|-11
|7
16. hafta haftanın programı
27 Aralık Salı:
17.00 MKE Ankaragücü-Hangi Kredi Ümraniyespor (Eryaman)
17.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)
28 Aralık Çarşamba:
17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Kırbıyık Holding)
17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
29 Aralık Perşembe:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)
17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak)
20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|30
|2. Fenerbahçe
|14
|29
|3. Adana Demirspor
|14
|27
|4. Başakşehir
|14
|27
|5. Trabzonspor
|14
|26
|6. Konyaspor
|15
|25
|7. Beşiktaş
|14
|23
|8. Kayserispor
|14
|23
|9. Alanyaspor
|15
|18
|10. Gaziantep FK
|14
|17
|11. Ankaragücü
|14
|16
|12. Antalyaspor
|13
|16
|13. Giresunspor
|14
|16
|14. Hatayspor
|14
|15
|15. Kasımpaşa
|14
|15
|16. Sivasspor
|15
|14
|17. Karagümrük
|14
|13
|18. İstanbulspor
|14
|8
|19. Ümraniye
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Keçiörengücü
|18
|32
|4. Bandırmaspor
|18
|31
|5. Pendikspor
|18
|30
|6. Boluspor
|18
|30
|7. Bodrumspor
|17
|29
|8. Rizespor
|17
|29
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|17
|12
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4