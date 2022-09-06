Süper Lig'de son durum ve gelecek haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Galatasaray, kendi sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.
Deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 13'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.
Ligde bu hafta oynanan karşılaşmaların 4'nü konuk takımlar, 3'ünü ev sahibi ekipler kazandı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Toplam 18 gol atılırken, sadece bir müsabakada takımlar fileleri havalandırmayı başaramadı.
Sonuçlar
Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Hangi Kredi Ümraniyespor-Trabzonspor: 0-1
Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0
Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 2-0
Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: 2-0
Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor: 0-1
Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: 0-2
MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 2-3
Galatasaray-Gaziantep FK: 2-1
6. hafta
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:
9 Eylül Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)
10 Eylül Cumartesi:
17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor (Eskişehir Atatürk)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Gaziantep FK-Hangi Kredi Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)
11 Eylül Pazar:
17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor (Sivas 4 Eylül)
20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
12 Eylül Pazartesi:
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0