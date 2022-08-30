Süper Lig'de son durum ve gelecek haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası, iki karşılaşmayla sona erdi. Beşiktaş, 10 puana yükselerek 4. haftayı lider tamamladı.
Ligde bugün oynanan maçlarda Fenerbahçe, deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve liderliği kaybetti.
Haftanın son maçında ise Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Rakibini 3-1 yenen Beşiktaş, 10 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Aynı puana sahip Gaziantep FK ise haftayı ikinci sırada tamamladı.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: 5-2
VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 4-1
Adana Demirspor-Hangikredi Ümraniyespor: 1-0
Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: 0-1
Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 1-0
Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor: 3-0
Trabzonspor-Galatasaray: 0-0
Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe: 1-0
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-1
5. hafta
Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:
2 Eylül Cuma:
21.00 Hangikredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Stat henüz belli değil)
3 Eylül Cumartesi:
19.15 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Sivas 4 Eylül)
19.15 Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)
21.45 Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor (Çotanak)
4 Eylül Pazar:
19.15 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
5 Eylül Pazartesi:
21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|4
|10
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. Newcastle
|4
|6
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
|4
|5
|10. Brentford
|4
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Crystal Palace
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Aston Villa
|4
|3
|16. West Ham United
|4
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Everton
|4
|2
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Osasuna
|3
|6
|7. Real Sociedad
|3
|6
|8. Mallorca
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Valencia
|3
|4
|13. Celta Vigo
|3
|4
|14. Girona
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0