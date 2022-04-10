Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor ile GZT Giresunspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 23. dakikada Traore kaydetti.

GZT Giresunspor bu galibiyetle puanını 39'a yükseltti ve iyice rahatladı. 20 puanda kalan Yeni Malatyaspor'un ise küme düşmesi kesinleşti.

Sarı-siyahlılar yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek.