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Süper Lig'de haftanın sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'de 21. hafta maçları bugün oynanan son maçlarla birlikte tamamlandı. Maçların tamamlanmasıyla puan durumu tablosu da netleşti.

Spor 30.01.2023, 02:01
Süper Lig'de haftanın sonuçları ve puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta bugün oynanan üç karşılaşmayla sona erdi.

Haftanın kapanış müsabakalarında Medipol Başakşehir, Arabam.com Konyaspor'u 2-0, Fenerbahçe ise Kasımpaşa'yı 5-1 yendi.

Lider Galatasaray, kazanma serisini Giresun'da da sürdürdü. Bitexen Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, rakibini 4-0 mağlup ederek ligde üst üste 10. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Şenol Güneş'le birlikte yeniden çıkışa geçen Beşiktaş da Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü ve bu sezon ilk kez peş peşe 5. galibiyetini elde etti.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 3-0

Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: 1-2

Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 2-1

MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: 0-2

Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 3-2

Bitexen Giresunspor-Galatasaray: 0-4

İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: 2-4

Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: 2-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 5-1

Puan durumu

Süper Lig'de 21. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av. Puan
1.GALATASARAY A.Ş. 20 15 3 2 42 14 28 48
2.FENERBAHÇE A.Ş. 20 14 2 4 51 23 28 44
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 20 12 4 4 32 20 12 40
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 19 11 5 3 37 21 16 38
5.ADANA DEMİRSPOR 20 10 7 3 39 21 18 37
6.TRABZONSPOR 20 10 5 5 31 27 4 35
7.YUKATEL KAYSERİSPOR 20 9 2 9 32 29 3 29
8.ARABAM.COM KONYASPOR 20 6 9 5 24 21 3 27
9.CORENDON ALANYASPOR 20 6 7 7 32 36 -4 25
10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 19 5 7 7 40 39 1 22
11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 20 5 7 8 27 28 -1 22
12.MKE ANKARAGÜCÜ 20 6 4 10 24 31 -7 22
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 19 6 3 10 26 33 -7 21
14.BITEXEN GİRESUNSPOR 20 5 6 9 19 33 -14 21
15.ATAKAŞ HATAYSPOR 19 5 5 9 17 34 -17 20
16.KASIMPAŞA 20 5 4 11 22 39 -17 19
17.DEMİR GRUP SİVASSPOR 20 4 6 10 22 31 -9 18
18.İSTANBULSPOR 20 4 3 13 20 44 -24 15
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 20 3 5 12 24 37 -13 14

22. hafta programı

31 Ocak Salı:

17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Kırbıyık Holding)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

1 Şubat Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor (Nef)

2 Şubat Perşembe:

17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

#Süper Lig #puan durumu
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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 19 38
5. Adana Demirspor 20 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Antalyaspor 19 21
14. Giresunspor 20 21
15. Hatayspor 19 20
16. Kasımpaşa 20 19
17. Sivasspor 20 18
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 21 41
2. Samsunspor 20 38
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 18 42
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 18 31
7. Osasuna 19 28
8. Athletic Bilbao 19 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 18 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6
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