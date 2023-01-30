Süper Lig'de haftanın sonuçları ve puan durumu
Süper Lig'de 21. hafta maçları bugün oynanan son maçlarla birlikte tamamlandı. Maçların tamamlanmasıyla puan durumu tablosu da netleşti.
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta bugün oynanan üç karşılaşmayla sona erdi.
Haftanın kapanış müsabakalarında Medipol Başakşehir, Arabam.com Konyaspor'u 2-0, Fenerbahçe ise Kasımpaşa'yı 5-1 yendi.
Lider Galatasaray, kazanma serisini Giresun'da da sürdürdü. Bitexen Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, rakibini 4-0 mağlup ederek ligde üst üste 10. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.
Şenol Güneş'le birlikte yeniden çıkışa geçen Beşiktaş da Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü ve bu sezon ilk kez peş peşe 5. galibiyetini elde etti.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 3-0
Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: 1-2
Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 2-1
MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: 0-2
Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 3-2
Bitexen Giresunspor-Galatasaray: 0-4
İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: 2-4
Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: 2-0
Fenerbahçe-Kasımpaşa: 5-1
Puan durumu
Süper Lig'de 21. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.GALATASARAY A.Ş.
|20
|15
|3
|2
|42
|14
|28
|48
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|20
|14
|2
|4
|51
|23
|28
|44
|3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|20
|12
|4
|4
|32
|20
|12
|40
|4.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|19
|11
|5
|3
|37
|21
|16
|38
|5.ADANA DEMİRSPOR
|20
|10
|7
|3
|39
|21
|18
|37
|6.TRABZONSPOR
|20
|10
|5
|5
|31
|27
|4
|35
|7.YUKATEL KAYSERİSPOR
|20
|9
|2
|9
|32
|29
|3
|29
|8.ARABAM.COM KONYASPOR
|20
|6
|9
|5
|24
|21
|3
|27
|9.CORENDON ALANYASPOR
|20
|6
|7
|7
|32
|36
|-4
|25
|10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|19
|5
|7
|7
|40
|39
|1
|22
|11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|20
|5
|7
|8
|27
|28
|-1
|22
|12.MKE ANKARAGÜCÜ
|20
|6
|4
|10
|24
|31
|-7
|22
|13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|19
|6
|3
|10
|26
|33
|-7
|21
|14.BITEXEN GİRESUNSPOR
|20
|5
|6
|9
|19
|33
|-14
|21
|15.ATAKAŞ HATAYSPOR
|19
|5
|5
|9
|17
|34
|-17
|20
|16.KASIMPAŞA
|20
|5
|4
|11
|22
|39
|-17
|19
|17.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|20
|4
|6
|10
|22
|31
|-9
|18
|18.İSTANBULSPOR
|20
|4
|3
|13
|20
|44
|-24
|15
|19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|20
|3
|5
|12
|24
|37
|-13
|14
22. hafta programı
31 Ocak Salı:
17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Kırbıyık Holding)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
1 Şubat Çarşamba:
17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)
20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor (Nef)
2 Şubat Perşembe:
17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|20
|48
|2. Fenerbahçe
|20
|44
|3. Başakşehir
|20
|40
|4. Beşiktaş
|19
|38
|5. Adana Demirspor
|20
|37
|6. Trabzonspor
|20
|35
|7. Kayserispor
|20
|29
|8. Konyaspor
|20
|27
|9. Alanyaspor
|20
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Gaziantep FK
|20
|22
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Antalyaspor
|19
|21
|14. Giresunspor
|20
|21
|15. Hatayspor
|19
|20
|16. Kasımpaşa
|20
|19
|17. Sivasspor
|20
|18
|18. İstanbulspor
|20
|15
|19. Ümraniye
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|21
|41
|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|20
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|47
|2. Real Madrid
|18
|42
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|18
|31
|7. Osasuna
|19
|28
|8. Athletic Bilbao
|19
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|18
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Celta Vigo
|19
|20
|17. Real Valladolid
|19
|20
|18. Cadiz
|19
|19
|19. Getafe
|19
|17
|20. Elche
|19
|6