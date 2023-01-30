Süper Lig'de haftanın sonuçları ve puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta bugün oynanan üç karşılaşmayla sona erdi.

Haftanın kapanış müsabakalarında Medipol Başakşehir, Arabam.com Konyaspor'u 2-0, Fenerbahçe ise Kasımpaşa'yı 5-1 yendi.

Lider Galatasaray, kazanma serisini Giresun'da da sürdürdü. Bitexen Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, rakibini 4-0 mağlup ederek ligde üst üste 10. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Şenol Güneş'le birlikte yeniden çıkışa geçen Beşiktaş da Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü ve bu sezon ilk kez peş peşe 5. galibiyetini elde etti.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 3-0

Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: 1-2

Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 2-1

MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: 0-2

Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 3-2

Bitexen Giresunspor-Galatasaray: 0-4

İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: 2-4

Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: 2-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 5-1

Puan durumu

Süper Lig'de 21. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av. Puan 1.GALATASARAY A.Ş. 20 15 3 2 42 14 28 48 2.FENERBAHÇE A.Ş. 20 14 2 4 51 23 28 44 3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 20 12 4 4 32 20 12 40 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 19 11 5 3 37 21 16 38 5.ADANA DEMİRSPOR 20 10 7 3 39 21 18 37 6.TRABZONSPOR 20 10 5 5 31 27 4 35 7.YUKATEL KAYSERİSPOR 20 9 2 9 32 29 3 29 8.ARABAM.COM KONYASPOR 20 6 9 5 24 21 3 27 9.CORENDON ALANYASPOR 20 6 7 7 32 36 -4 25 10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 19 5 7 7 40 39 1 22 11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 20 5 7 8 27 28 -1 22 12.MKE ANKARAGÜCÜ 20 6 4 10 24 31 -7 22 13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 19 6 3 10 26 33 -7 21 14.BITEXEN GİRESUNSPOR 20 5 6 9 19 33 -14 21 15.ATAKAŞ HATAYSPOR 19 5 5 9 17 34 -17 20 16.KASIMPAŞA 20 5 4 11 22 39 -17 19 17.DEMİR GRUP SİVASSPOR 20 4 6 10 22 31 -9 18 18.İSTANBULSPOR 20 4 3 13 20 44 -24 15 19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 20 3 5 12 24 37 -13 14

22. hafta programı

31 Ocak Salı:

17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Kırbıyık Holding)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

1 Şubat Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor (Nef)

2 Şubat Perşembe:

17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)