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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 5. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın açılış karşılaşmalarından Ümraniyespor - Trabzonspor maçını Arda Kardeşler yönetecek.

Spor 01.09.2022, 16:08
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 5. hafta heyecanı yarın, 2, 3, 4 ve 5 Eylül’de oynanacak maçlarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklanan, Merkez Hakem Kurulu’nun atamalarına göre, Süper Lig’de bu hafta müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

Ümraniyespor - Trabzonspor: Arda Kardeşler

3 Eylül Cumartesi:

Başakşehir - Alanyaspor: Ali Şansalan

Sivasspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol

Fenerbahçe - Kayserispor: Ali Palabıyık

Giresunspor - Konyaspor: Zorbay Küçük

4 Eylül Pazar:

Hatayspor - Adana Demirspor: Burak Şeker

Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Mete Kalkavan

5 Eylül Pazartesi:

Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

#Süper Lig
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10. Antalyaspor 4 6
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