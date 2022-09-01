Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 5. hafta heyecanı yarın, 2, 3, 4 ve 5 Eylül’de oynanacak maçlarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklanan, Merkez Hakem Kurulu’nun atamalarına göre, Süper Lig’de bu hafta müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

Ümraniyespor - Trabzonspor: Arda Kardeşler

3 Eylül Cumartesi:

Başakşehir - Alanyaspor: Ali Şansalan

Sivasspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol

Fenerbahçe - Kayserispor: Ali Palabıyık

Giresunspor - Konyaspor: Zorbay Küçük

4 Eylül Pazar:

Hatayspor - Adana Demirspor: Burak Şeker

Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Mete Kalkavan

5 Eylül Pazartesi:

Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu