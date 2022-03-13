Süper Lig'de erteleme
Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçı olumsuz hava şartları nedeniyle14 Mart'a ertelendi.
Spor 13.03.2022, 00:29
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanması planlanan karşılaşma, ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın ulaşım sorunlarından ötürü İstanbul'a gelememesi nedeniyle müsabakanın bir gün ertelendiği belirtildi.
Karşılaşmanın 14 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacağı aktarıldı.
Kaynak: AA
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|70
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|4. Fenerbahçe
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|47
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|37
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|32
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|32
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|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
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|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|28
|66
|3. Chelsea
|27
|56
|4. M. United
|29
|50
|5. Arsenal
|25
|48
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|27
|45
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|28
|43
|9. Aston Villa
|27
|36
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|28
|35
|11. Crystal Palace
|28
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|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|28
|33
|14. Newcastle
|27
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|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|28
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|27
|22
|19. Watford
|28
|19
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|28
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|O
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|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Atletico Madrid
|28
|51
|4. Barcelona
|26
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Villarreal
|28
|45
|7. Real Sociedad
|27
|44
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|27
|40
|9. Valencia
|28
|37
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|28
|35
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|28
|28
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|28
|25
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|22
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