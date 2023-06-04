Süper Lig'de derbi heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, 37. hafta mücadelesinde NEF Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, ikinci sıradaki ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 37. haftada oynanacak derbiye Galatasaray şampiyon olarak, Fenerbahçe ise ikinciliği garantilemek için çıkıyor.

HAKEM BİTİGEN

Sezonun son derbisini hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturuyor.

ASLAN 82 PUAN TOPLADI

Sarı-Kırmızılılar geride kalan 36 haftada 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Aslan, ezeli rakibinin 5 puan önünde 82 puanla şampiyon oldu.

G.SARAY'DA EKSİK YOK

Galatasaray, cezalı Zaniolo'nun dönüşüyle derbiye tam kadro çıkıyor. Fenerbahçe'de ise sakatlıkları devam eden Lincoln Henrique ve Osayi Samuel yok. Sakatlığını atlatan Altay Bayındır'ın ise bu maçta oynaması beklenmiyor.

DERBİDEN SONRA KUPA TÖRENİ

Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, derbiden sonra taraftarı önünde kupa kaldıracak.

SON 10 MAÇTA G.SARAY ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 5'i berabere bitti. Galatasaray 3, Fenerbahçe ise 2 kez kazandı. Söz konusu son 10 maçta Galatasaray 11, Fenerbahçe 8 gol attı.

FENERBAHÇE 8 YILDIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, ezeli rakibinin sahasında tam 8 yıldır kaybetmiyor. Aslan, şampiyon olarak çıktığı derbide bu seriye son vermek istiyor.İlk 11'ler:Galatasaray: Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Torreira, Barış Alper, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Arda Güler, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Valencia