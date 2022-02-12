Süper Lig'de çektiği ilk şut gol oldu
GZT Giresunspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Chiquinho, yeşil-beyazlı formayla çıktığı ilk maçta Fenerbahçe filelerini havalandırdı.
Spor 12.02.2022, 20:19
Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden GZT Giresunspor, mücadelenin henüz başında bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Karadeniz ekibinde Chiquinho, maçın 2. dakikasında çektiği sert şutta kaleci Altay Bayındır'ı mağlup etti.
GZT Giresunspor'a devre arasında imza atan 26 yaşındaki 10 numara, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta çektiği ilk şutta golü bulmayı başardı.
Benfica'dan kiralanan Chiquinho sezon sonuna kadar GZT Giresunspor forması giyecek.
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