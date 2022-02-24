Süper Lig'de bir ayrılık daha

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, futbolcu ve futbol sorumlusu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüzde futbolcu ve Futbol Sorumlusu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız."

Kaynak: NTVSPOR