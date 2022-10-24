Süper Lig'de bir ayrılık daha
İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz istifa etti.
Spor 24.10.2022, 16:56
İstanbulspor Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-siyahlı takımın geçen sezon Osman Zeki Korkmaz yönetiminde Süper Lig'e yükseldiği hatırlatılarak şöyle denildi:
"Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda ve Süper Lig'e çıkmamızda büyük emeği olan değerli teknik direktörümüz Sayın Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Teknik direktör değişiminin futbol takımımıza daha faydalı olacağı düşüncesiyle görevinden ayrılan Sayın Osman Zeki Korkmaz'a emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılarının devamını dileriz."
Osman Zeki Korkmaz yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor, 8 puan topladı.
Kaynak: AA
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