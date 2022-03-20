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Süper Lig'de bir ayrılık daha

Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 2-1 kaybedilen Sivasspor maçının ardından istifa kararı aldığını duyurdu.

Spor 20.03.2022, 17:41
Süper Lig'de bir ayrılık daha

Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin geçen hafta Adana Demirspor karşısında kazandığını ve bu moralle maça çıktığını bildiklerini aktardı.

Sivasspor'un da puan anlamında ligde tam rahatlamadığını anlatan Özbalta, "Bizim buradan alacağımız bir galibiyetle aramızdaki puan farkı 5'e düşüyordu. Birden fazla takımı 35-37 puan arasında bu işe dahil edebiliriz düşüncesiyle geldik." diye konuştu.

Oyunu istedikleri noktaya getirdiklerini ancak sonuca gidemediklerini dile getiren Özbalta, şunları kaydetti:

"Tam istediğimiz noktada gidiyordu, 1-0'ı yakalayabileceğimizi tahmin ediyorduk. Soğukkanlı bir oyunu yeğledik. Çok çok güzel bir oyundan ziyade doğru oyun bizim için çok önemliydi. Doğru oyunu da oynadığımızı düşünüyorum. 1-0 öne geçtik. Sivasspor'un ceza sahasına yapılan ortalarının tehlikeli olduğunu biliyorduk, buna önlem almaya çalıştık. Bu konuda oyuncularda biraz dalgınlık oldu. Özellikle çok uyarmama rağmen bu çıkışlarda biraz eksik kaldılar, bazı durumlarda başarısız oldular. Bunlardan birinde gol yedik. Pozisyon hatasından yediğimiz ikinci golle buradan mağlup ayrılıyoruz. Lig bitmedi. 8 hafta var ama işler hiç kolay değil. Rekabet var, takımı bir yerden aldık bir noktaya getirdik bu süreçten sonra daha sağlıklı bir ortamda çalışmak gerekiyor. Bunu sağlamak için de ben ve ekibim elinden geleni yapacak."

"Dostça ayrılmak için bir plan, program yapacağız"

Özbalta, bir gazetecinin, "yayıncı kuruluşa 'yönetime istifamı sunacağım' şeklinde bir beyanınız oldu" açıklamalarını sorması üzerine şöyle devam etti:

"Buradan dönüşümüzde milli maç arası olduğu için oyuncularımıza izin verdik. Bu konuyu kulübümüzün yetkilileriyle nezaket çerçevesinde görüşüp nasıl sunulacak, bunların da prosedürü var biliyorsunuz. Onları kulüp müdürümüzle yetkililerimizle paylaşıp, sunacağız. Altay Spor Kulübüyle bugünden sonraki aktimde devam edemeyeceğim bilgisini onlara ileteceğim. Altay benim forma giydiğim bir camia. Kulübe, kendi kişiliğime, kimliğime, karakterime hem insani hem de teknik adam değerlerimize zarar vermeden dostça ayrılmak için bir plan, program yapacağız."

Takımın başına 7 hafta önce geldiğini anımsatan Özbalta, "Bu kadar emek verdiğimiz bir takımdan ayrılmayı istemezdim. Çünkü ciddi emek verdik, 2 aya yakındır buradayım. Gövdemizi taşın altına koyduk. Ben rolümü büyütmek için söylemiyorum ancak gecemizi gündüzümüze kattık. Bu koca çınarın halen ligde kalma umudunun olduğunu bilerek böyle bir karar aldım." ifadelerini kullandı.

Altay Kulübü Başkanı Ekmekçioğlu: Özbalta'nın istifa kararı "anlık duygusal bir karar" 

Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Özbalta'nın istifa kararının "anlık duygusal bir karar" olduğunu belirtti.

Yönetim kurulu, teknik ekip, futbolcular ve personelin zor şartlar altında mücadele ettiğini bildiren Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:

"Mücadelemizi sonuna kadar sürdürmek ve Altay’ımızı sezon sonunda hedefimize ulaştırmak istiyoruz. Bu süreçte doğal olarak yıpranmalar olacak. Hocamız ile hafta boyunca yaptığımız görüşmelerde böyle bir yönelimi yoktu. İzmir’e dönüşte kendisiyle yeniden bir araya gelerek durumu değerlendireceğiz."

"Sivasspor'un attığı ilk gol ofsayt"

Ekmekçioğlu, Demir Grup Sivaspor maçında Ayobami Kayode’nin attığı golün ofsayt olduğunu savunarak, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"VAR, herkesin gözüyle gördüğü bir şeye, elindeki yüksek teknolojiye rağmen nasıl hatalı bakabiliyor aklım almıyor. Çekilen ofsayt çizgisi bile VAR’ı yalanlıyor. Goutas topu kafayla arkaya indirdiği anda Kayote, İbrahim Öztürk’ün önünde ve net ofsayt pozisyonunda. Hakem bunu net görüp, kararını veriyor ama VAR'dan Emre Malok devreye girip çizilen çizgiye rağmen golü verdiriyor."

Bu sezon 13 ayrı pozisyonda haklı olmalarına rağmen hakem, VAR kararıyla aleyhlerine karar verdiklerini kaydeden Ekmekçioğlu, "Bu maçta da VAR kararı yine aleyhimize çalıştı. Emre Malok’tan başka VAR'a gönderecek hakem mi yok? Biz, Büyük Altay geçmişine ve saygınlığına yakışır, saygı çerçevesinde açıklamalarla uyarılar yapmaya çalışırken artık bunun da bir yarar getirmediğini üzülerek görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
#Süper Lig #Altay #serkan özbalta
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