Süper Lig'de ayrılık: Brezilya'ya gitti
Sivasspor'da sezon başında transfer edilen Pedro Henrique, ülkesinin takımlarından Internacional'e transfer oldu.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ayrılığı açıkladı.
Sezon başında Kayserispor'dan 1 milyon euro'ya transfer edilen Pedro Henrique, ülkesi Brezilya'ya geri döndü. Henrique, ülkenin köklü kulüplerinden Internacional'e transfer oldu.
Brezilya ekibi transferi sosyal medyadan duyururken Sivasspor da konuyla ilgili açıklama yaptı. Sivasspor'un açıklamasında oyuncunun satışına istemeyerek de olsa onay verildiği belirtildi.
"İstemeyerek de olsa onaylanmıştır..."
Sivasspor'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu’nun başında Yukatel Kayserispor’dan transfer ettiğimiz ve sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta formasında uzak kalacak olan Pedro Henrique, Brezilya’da yaşayan kızının ciddi sağlık sorunları nedeniyle ülkesine dönerek, ailesinin yanında olmak istediğini yönetim kurulumuza iletmesinden sonra kendisiyle yapılan görüşmelerde, yaşadığı şehrin takımı Internacional’ın kendisini istediğini ve bu kulübe transfer olarak kızının yanında olmak istediğini ısrarla yenilemiştir.
Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme neticesinde; her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verilip, Internacional ile bonservis ücreti konusunda anlaşarak Pedro Henrique’nin satışını istemeyerek de olsa onaylamıştır.
Kısa zaman içinde kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan ve camiamıza büyük uyum sağlayan Pedro Henrique’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz."
Kaynak: NTVSPOR
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