Süper Lig'de 7 maçlık program belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. haftada oynanacak maçların programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7 haftalık müsabaka programı şöyle:
19. hafta
13 Ocak Cuma:
17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)
14 Ocak Cumartesi:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
15 Ocak Pazar:
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
20. hafta
20 Ocak Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)
21 Ocak Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)
22 Ocak Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Kırbıyık Holding)
16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Medical Park)
23 Ocak Pazartesi:
20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe (Ümraniye Belediyesi Şehir)
21. hafta
27 Ocak Cuma:
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Vodafone Park)
28 Ocak Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Sivas 4 Eylül)
16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)
16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)
29 Ocak Pazar:
13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
22. hafta
31 Ocak Salı:
17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Kırbıyık Holding)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
1 Şubat Çarşamba:
17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)
20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor (Nef)
2 Şubat Perşembe:
17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)
23. hafta
4 Şubat Cumartesi:
13.30 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük (Eryaman)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas 4 Eylül)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
5 Şubat Pazar:
13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Yeni Hatay)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)
6 Şubat Pazartesi:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor (Ülker)
24. hafta
10 Şubat Cuma:
17.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
11 Şubat Cumartesi:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Kırbıyık Holding)
19.00 Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor (Medical Park)
12 Şubat Pazar:
13.30 Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
19.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (RHG EnerTürk Enerji)
13 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)
25. hafta
17 Şubat Cuma:
20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
18 Şubat Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Arabam.com Konyaspor (Yeni Hatay)
16.00 HangiKredi Ümraniyespor-Gaziantep FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
19 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
16.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)
20 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|16
|36
|2. Fenerbahçe
|16
|35
|3. Başakşehir
|16
|31
|4. Adana Demirspor
|16
|30
|5. Trabzonspor
|16
|29
|6. Beşiktaş
|15
|26
|7. Konyaspor
|16
|26
|8. Kayserispor
|16
|23
|9. Alanyaspor
|17
|21
|10. Karagümrük
|16
|19
|11. Giresunspor
|16
|19
|12. Gaziantep FK
|16
|18
|13. Kasımpaşa
|16
|18
|14. Ankaragücü
|16
|16
|15. Antalyaspor
|15
|16
|16. Hatayspor
|16
|16
|17. Sivasspor
|17
|15
|18. Ümraniye
|16
|11
|19. İstanbulspor
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|17
|25
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Villarreal
|15
|24
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Valencia
|15
|19
|11. Mallorca
|15
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Espanyol
|15
|13
|17. Celta Vigo
|16
|16
|18. Sevilla
|15
|12
|19. Cadiz
|15
|12
|20. Elche
|16
|4