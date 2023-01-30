Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Lider Galatasaray'ın Ümraniyespor ile karşılaşacağı maçı Cihan Aydın yönetecek.
Spor 30.01.2023, 16:50
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yiğit Arslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Ali Şansalan
1 Şubat Çarşamba:
17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor: Hüseyin Göçek
17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Tugan Kaan Numanoğlu
20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor: Cihan Aydın
2 Şubat Perşembe:
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: Kadir Sağlam
17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk
20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
Kaynak: AA
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|20
|48
|2. Fenerbahçe
|20
|44
|3. Başakşehir
|20
|40
|4. Beşiktaş
|19
|38
|5. Adana Demirspor
|20
|37
|6. Trabzonspor
|20
|35
|7. Kayserispor
|20
|29
|8. Konyaspor
|20
|27
|9. Alanyaspor
|20
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Gaziantep FK
|20
|22
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Antalyaspor
|19
|21
|14. Giresunspor
|20
|21
|15. Hatayspor
|19
|20
|16. Kasımpaşa
|20
|19
|17. Sivasspor
|20
|18
|18. İstanbulspor
|20
|15
|19. Ümraniye
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|21
|41
|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|20
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|47
|2. Real Madrid
|18
|42
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|18
|31
|7. Osasuna
|19
|28
|8. Athletic Bilbao
|19
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|18
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Celta Vigo
|19
|20
|17. Real Valladolid
|19
|20
|18. Cadiz
|19
|19
|19. Getafe
|19
|17
|20. Elche
|19
|6