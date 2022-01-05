Süper Kupa penaltılarla Beşiktaş'ın

Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

9. dakikada Pjanic'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Larin'in vurmakta geciktiği meşin yuvarlağa savunma ayak koydu. Josef, önüne düşen topu kötü bir vuruşla yandan auta gönderdi.

22. dakikada Larin'in soldan yerden pasında altıpasta boş durumdaki Kenan Karaman'ın dokunamadığı top, auta gitti.

28. dakikada Ghacha'nın ceza alanı önünde yerden şutunda kaleci Ersin yatarak topu kontrol etti.

33. dakikada iyi paslaşarak Antalyaspor ceza sahasına gelen Beşiktaş 1-0 öne geçti. Peş peşe paslaşmaların ardından son olarak ceza alanı içinde sağ kanatta topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı altıpastaki Atiba'nın önüne bıraktı. Bu futbolcu bekletmeden topu filelerle buluşturdu.

45+2. dakikada Pjanic'in kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde topla buluşan Atiba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.

İkinci Yarı

52. dakikada Kenan Karaman'ın sağdan ortasında kaleciyi geçen topu altıpasta alan Larin, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kale yerine auta gönderdi.

63. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Atiba'nın pasıyla ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Josef'in sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağa ayağıyla müdahale etti. Savunma daha sonra topu taca attı.

74. dakikada Fraport TAV Antalyaspor skoru eşitledi. Hakan'ın sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde Larin'in kafasından seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Güray Vüral gelişine sert vurdu. Atiba'ya çarpan top filelerle buluştu: 1-1.

Normal süresi 1-1 berabere biten maçta uzatmalara gidildi.

110. dakikada Umut'un sağdan ortasında Antalyaspor savunmasından seken topu önünde bulan Josef'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

Uzatma bölümlerinde de takımların skoru değiştirmeyi başaramadığı karşılaşmada, seri penaltı atışlarına geçildi.

Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geldiği Turkcell Süper Kupa mücadelesinde rakibini yenerek kupayı kazanan Beşiktaş'ı kutluyorum. Şampiyon olan siyah-beyazlı ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Fraport TAV Antalyaspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.