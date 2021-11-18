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Suns bu sene çok farklı

Son olarak Dallas Mavericks'i 105-98 mağlup eden Phoenix Suns, son 10 maçta 10. galibiyetini elde etti.

Spor 18.11.2021, 17:04
Suns bu sene çok farklı

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Geçen sezonun finalisti Suns, ağırladığı Mavericks'i yenerek 2010'dan bu yana ilk kez 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns'ta 24 sayı, 9 ribauntla oynayan Devin Booker ve 19 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Deandre Ayton öne çıktı.

Luka Doncic'ten yoksun sahaya çıkan Mavericks'te Kristaps Porzingis'in 21 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Jalen Brunson'ın 18 sayı, 9 ribaunt, 9 asist ve Tim Hardaway'in 22 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

Bucks, Lakers'ı Giannis'in 47 sayısıyla yıktı

Sezona kötü başlayan son şampiyon Milwaukee Bucks, seyircisi önünde oynadığı Los Angeles Lakers karşılaşmasını 109-102 kazandı.

Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, yüzde 78,3 saha içi isabetiyle 47 sayı ve 9 ribaunt üreterek sahanın en etkili ismi oldu. Yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktığı için 8 maç kaçıran Khris Middleton ise 16 sayı, 6 asist, 5 ribauntluk katkıda bulundu.

Lakers'ta Talen Horton-Tucker 25 sayı, 12 ribaunt, Russell Westbrook 19 sayı, 15 asist ve Anthony Davis 18 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

Cedi'den Nets'e karşı 11 sayı

Doğu Konferansı'nın iddialı ekibi Brooklyn Nets, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 109-99 mağlup etti.

Nets'te 4 oyuncu 20'nin üstünde sayı üretti. James Harden 27 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, LaMarcus Aldridge 24 sayı, 7 ribaunt, Kevin Durant 23 sayı ve Patty Mills 21 sayıyla oynadı.

Cavaliers cephesinde Ricky Rubio 25 sayı, 5 asist, Darius Garland 24 sayı, 6 asist, 5 ribauntla maçı tamamladı. Kenardan oyuna giren Cedi Osman ise 11 sayı, 4 ribaunt üretti.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Washington Wizards: 97-87

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 97-89

Atlanta Hawks-Boston Celtics: 110-99

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 109-99

New York Knicks-Orlando Magic: 98-104

Miami Heat-New Orleans Pelicans: 113-98

Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers: 109-102

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 107-97

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 101-89

Portland Trail Blazers-Chicago Bulls: 112-107

Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 105-98

Kaynak: AA
#NBA #abd #Phoenix Suns
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