Suns bu sene çok farklı
Son olarak Dallas Mavericks'i 105-98 mağlup eden Phoenix Suns, son 10 maçta 10. galibiyetini elde etti.
NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Geçen sezonun finalisti Suns, ağırladığı Mavericks'i yenerek 2010'dan bu yana ilk kez 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns'ta 24 sayı, 9 ribauntla oynayan Devin Booker ve 19 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Deandre Ayton öne çıktı.
Luka Doncic'ten yoksun sahaya çıkan Mavericks'te Kristaps Porzingis'in 21 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Jalen Brunson'ın 18 sayı, 9 ribaunt, 9 asist ve Tim Hardaway'in 22 sayılık performansı galibiyete yetmedi.
Bucks, Lakers'ı Giannis'in 47 sayısıyla yıktı
Sezona kötü başlayan son şampiyon Milwaukee Bucks, seyircisi önünde oynadığı Los Angeles Lakers karşılaşmasını 109-102 kazandı.
Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, yüzde 78,3 saha içi isabetiyle 47 sayı ve 9 ribaunt üreterek sahanın en etkili ismi oldu. Yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktığı için 8 maç kaçıran Khris Middleton ise 16 sayı, 6 asist, 5 ribauntluk katkıda bulundu.
Lakers'ta Talen Horton-Tucker 25 sayı, 12 ribaunt, Russell Westbrook 19 sayı, 15 asist ve Anthony Davis 18 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.
Cedi'den Nets'e karşı 11 sayı
Doğu Konferansı'nın iddialı ekibi Brooklyn Nets, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 109-99 mağlup etti.
Nets'te 4 oyuncu 20'nin üstünde sayı üretti. James Harden 27 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, LaMarcus Aldridge 24 sayı, 7 ribaunt, Kevin Durant 23 sayı ve Patty Mills 21 sayıyla oynadı.
Cavaliers cephesinde Ricky Rubio 25 sayı, 5 asist, Darius Garland 24 sayı, 6 asist, 5 ribauntla maçı tamamladı. Kenardan oyuna giren Cedi Osman ise 11 sayı, 4 ribaunt üretti.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Washington Wizards: 97-87
Detroit Pistons-Indiana Pacers: 97-89
Atlanta Hawks-Boston Celtics: 110-99
Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 109-99
New York Knicks-Orlando Magic: 98-104
Miami Heat-New Orleans Pelicans: 113-98
Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers: 109-102
Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 107-97
Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 101-89
Portland Trail Blazers-Chicago Bulls: 112-107
Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 105-98
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6