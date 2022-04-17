Suat Serdar'dan 3 puanlık topuk
Bundesliga'da Augsburg ile Hertha Berlin arasında oynanan karşılaşmayı 1-0 ile başkent ekibi kazanırken gol, Suat Serdar'ın topuğundan geldi.
Spor 17.04.2022, 00:54
Bundesliga'da başkent ekibi Hertha Berlin, Augsburg'a konuk oldu.
Hertha Berlin'e galibiyeti getire golü 49'da Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar kaydetti.
25 yaşındaki futbolcunun şık golü sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Suat Serdar, topuğuyla harika bir gol attı.
Suat Serdar, topuğuyla enfes bitiriyor! #Bundesliga pic.twitter.com/lwAOPZ6f5l— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 16, 2022
Kaynak: NTVSPOR
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