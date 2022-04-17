Suat Serdar'dan 3 puanlık topuk

Bundesliga'da başkent ekibi Hertha Berlin, Augsburg'a konuk oldu.

Hertha Berlin'e galibiyeti getire golü 49'da Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar kaydetti.

25 yaşındaki futbolcunun şık golü sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Suat Serdar, topuğuyla harika bir gol attı.

Kaynak: NTVSPOR