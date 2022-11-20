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Stefan Kuntz'un keyfi yerinde

Gaziantep'te oynanan özel maçta Çekya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, "Tecrübeli oyuncuların sahada olduğu zaman sahaya farklı bir güven sağlıyor. Hoca ve ekip olarak bir kenetlenme yolundayız. Böylelikle bu maçlar bu konuda bize çok yardımcı oluyor." dedi.

Spor 20.11.2022, 01:49
Stefan Kuntz'un keyfi yerinde

Kuntz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, özel maçta karşılaştıkları İskoçya ile Çekya'nın düzenli şekilde büyük turnuvalara katılan ülkeler olduğunu söyledi.

İki maçta da alınan skorlardan memnun olduğunu belirten Kuntz, şu ifadeleri kullandı:

"İki maçı da kazandık. Ayrıca taktiksel olarak farklı sistemleri de oynayabildiğimizi bu maçlarda gördük. Böylelikle diğer maçlarda iki-üç farklı taktiği oynayabiliriz. Her iki maçta da defansif yönden son dakikalarda konsantrasyonumuz yüksek ve performansımız çok iyiydi. Tecrübeli oyuncuların sahada olduğu zaman sahaya farklı bir güven sağlıyor. Hoca ve ekip olarak bir kenetlenme yolundayız. Böylelikle bu maçlar bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Tecrübeli oyuncuların karakterlerinden dolayı bugün 4 oyuncuyu ilk defa sahaya sürdük. Gençler de tecrübeli oyuncularla çok iyi bir maç çıkardı."

Kuntz, Emirhan İlkhan ile Umut Bozok'u oyuna alamadığı için üzgün olduğunu dile getirdi.

Farklı illerde maç yaptıkları için mutlu olduğunu vurgulayan Kuntz, "Gaziantep ve Diyarbakır'da da atmosfer inanılmaz güzeldi." dedi.

"Jorge Jesus, Arda Güler'i yavaş şekilde adapte etmemiz gerektiğini söyledi"

Arda Güler ve diğer genç oyuncuların taraftarlar tarafından destek görmesinin sorulması üzerine Kuntz, şu yanıtı verdi:

"Samet Akaydin ve Onur Bulut gerçekten çok iyi bir maç çıkardı. Tayyip Talha Sanuç, Cenk Özkacar ve Samet Akaydin üçü ilk defa beraber oynadı. Sisteme ve kendine güvendiklerini gösterdiler ve böylelikle çok sağlam bir oyun çıkardılar. Arda Güler'i kıyaslamamı istiyorsanız, Gnabry, Moukoko ve Sane olabilir, onlar bize ümit milli takımı ve 21 yaş altı takıma geldiklerinde her birinin en az 30-50 maç arası Bundesliga maçı vardı. Hocası Jorge Jesus, Arda Güler'i çok yavaş bir şekilde adapte etmemiz ve dikkatli olmamız gerektiğini söyledi. Jesus, düzenli olarak onunla çalışıyor. Arda gerçekten çok yetenekli bir oyuncu ama biraz daha zaman tanımamız gerekiyor."

Kaynak: TRT Spor

#A milli takım #Stefan Kuntz
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