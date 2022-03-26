Stefan Kuntz herkese teşekkür etti
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ay-yıldızlı ekiple birçok başarıya imza atmak için sabırsızlandığını belirtti.
Spor 26.03.2022, 16:47
Alman teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile oynanan maçtan sonra kendisine olumlu ve olumsuz mesaj gönderenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Türkiye Milli Takımı'na gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutluyum. Bundan da önemlisi, sahip olduğumuz böylesine harika bir takımla ve siz taraftarlarımızla birlikte Türkiye ile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum."
Kaynak: AA
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