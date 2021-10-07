Stefan Kuntz futbolcuları uyardı: "Kimsenin yeri garanti değil"

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç'i konuk edecek ay-yıldızlı ekibimizde teknik direktör Stefan Kuntz ile kaptan Burak Yılmaz, yarın oynanacak kritik mücadele öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Basın toplantısında yapılan açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;

"Herhangi bir puan kaybına tahammülümüz yok. Galibiyete konsantre olmuş durumdayız. Yeni bir hava, yeni bir ortam, yeni hocamız... Hocamıza her şekilde destek olmak zorundayız."

"Futbolda ağabeylik durumuna pek inanmıyorum"

"Arkadaşlarımız çok genç. Ama aynı zamanda tecrübeliler de. Çok fazla desteğe ihtiyaçlarının olduğunu düşünmüyorum. Futbolda ağabeylik durumuna pek inanmıyorum. Gerekli konuşmaları elbette yapıyorum. İki tarafın da birbirinden öğreneceği şeyler var."

"Hocamıza zaman tanımak gerekiyor"

"Hocamızla 3 gündür beraberiz. Saha içinde radikal değişiklikler yapması bu kısa sürede zor tabii. Ama küçük dokunuşlar yapacaktır. Hocamıza zaman tanımak ve ona destek olmak gerekiyor. Yarınki maçta gerekli etkiyi yaratacaktır diye düşünüyorum."

"Stresten ve internetten uzak kalmaya çalışıyoruz"

"Baskı futbolcuyu ayakta tutan, diri tutan bir şeydir. Ama bunun yanında stresten ve internetten uzak kalmaya çalışıyoruz. Takım üzerinde baskı yok ama diri olmamız için baskı olmalı."

"Türkiye'de ve yurt dışında birçok stadyumu ziyaret ettim, oyuncularımı izledim. Oyuncularımın güçlü ve zayıf yanlarını görmek için onlarla iletişim kurmam gerekiyor. Norveç maçı için taktik planımı onlara anlattım ve 'Bu taktikte oynayabilir misiniz? Rahat mısınız?' diye sordum. Bunları konuşup, çalıştık. Son antrenmanımızı yaptıktan sonra yarın keyifli bir şekilde maça çıkacağız."

"Kimsenin kadrodaki yeri garanti değil"

"İlk stres testimiz geldi. Kim sahaya çıkacak, kim kaleye geçecek, kim yedek oturacak, bu testte takım olmayı başarabiliyor muyuz, bunu anlayacağız. Bu ilk kadromuz. Buradakilerin de yeri garanti değil elbette. Takımda olmayıp da daha sonra takıma dahil olanlar olacaktır ileride. Yedek oyuncu, sahadaki oyuncudan yüzde 1 bile değersiz değildir benim için."

"Deneyim ve korkusuzluğu bir araya getirdik"

"Oyuncuların son maçlarını izledim, yaşlı ve genç oyuncular arasında bir denge oluşturmaya çalıştım. Bu iki kuşak arasında denge yaratmak başarıyı getirecektir. Bir tarafta deneyim, bir tarafta korkusuzluk var."

"Antrenmana göre kalede kimin olacağına karar vereceğiz"

"Türkiye'de kaleci meselesinin büyük bir mesele olduğunu biliyorum. Uğurcan ve Altay'ın yanına bir de deneyimli kaleci aldık. Kaleci antrenörümüz de idmanlarda kalecileri izledi. Antrenmana göre kalede kimin olacağına karar vereceğiz."

"Şu anda kendimi Türk futbolunu değerlendirme konumunda görmüyorum"

"Benim için en önemlisi önümüzdeki dört maç. Bu maçların ardından Türk futbolu için neler yapılabilir diye istişarede bulunacağız. Şu anda kendimi Türk futbolunu değerlendirme konumunda görmüyorum. Bu dört maçın ardından incelemelerde bulunacağız, ligdeki teknik direktörlerle görüşeceğiz. Bunun ardından konuşabiliriz."