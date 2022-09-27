Stefan Kuntz: "Eleştiriye daima açığım ve bu durumla yüzleşmeye hazırım"
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Eleştiriye daima açığım ve bu durumla yüzleşmeye hazırım. Tabii ki böylesi bir yenilgi içimizi acıtıyor ancak bu yaşadığımızı, daha iyiye ulaşmak için bizi teşvik ve motive edici bir olay olarak görmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Spor 27.09.2022, 23:30
Alman teknik adam, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Faroe Adaları karşısında yaşadıkları mağlubiyet nedeniyle üzüntü duyduklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:
"Son oynadığımız karşılaşmanın ardından bana gönderdiğiniz destekleyici mesajlara ve yapıcı eleştirilerinize teşekkür ediyorum. Eleştiriye daima açığım ve bu durumla yüzleşmeye hazırım. Tabii ki böylesi bir yenilgi içimizi acıtıyor ancak bu yaşadığımızı, daha iyiye ulaşmak için bizi teşvik ve motive edici bir olay olarak görmeliyiz. Bugün İstanbul'a dönüşümüzün akşamında yardımcılarımla birlikte Ümit Milli Takımı'mızın Gürcistan ile oynadığı özel maçı stadyumdan takip ediyoruz. Şimdi milli takımımızın başarısı için birlik olma zamanı."
Kaynak: AA
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