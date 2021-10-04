Stefan Kuntz'a kimlikli cevap
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki açıklamaları üzerine genç oyuncunun babası Feyzullah Kadıoğlu'ndan flaş bir paylaşım geldi.
Spor 04.10.2021, 13:33
Stefan Kuntz, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun durumuyla ilgili soruya, "Öncelikle Ferdi’nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir" dedi.
Alman teknik adamın bu açıklamasına Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu'ndan cevap geldi.
Sosyal medya hesabından oğlunun kimlik kartını paylaşan baba Kadıoğlu, "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik kartı, gerisini size bırakıyorum TFF" ifadelerini kullandı.
Feyzullah Kadıoğlu daha sonra bu paylaşımını sildi.
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