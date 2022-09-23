Stefan Kuntz'a büyük tepki: Taraftarlar çakmak attı

AMilli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a Lüksemburg maçında çakmak atıldı. Ay-Yıldızlıların rakibinden üç gol yemesinden sonra Alman çalıştırıcıya tepki gösteren taraftarlar, Kuntz için olumsuz sloganlar attı.

Maçtaki kadro tercihi ve oyuncu değişiklikleri eleştiri konusu olan Kuntz için birçok futbol yorumcusu da olumsuz değerlendirme yaptı.