Stadyum hazır: Süper Lig ekibi evine dönüyor

Ümraniyespor, Süper Lig’in 11. haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Kırmızı-beyazlı ekip, bu müsabakayla birlikte evine de kavuşmuş olacak.

Süper Lig kriterlerini karşılayabilmesi için bakıma alınan Ümraniye Şehir Stadyumu’nda tüm işlemler tamamlandı.

Ümraniyespor, Karagümrük maçıyla birlikte artık iç saha maçlarını1. Lig şampiyonluk kupasını kaldırdığı Ümraniye Şehir Stadyumu’nda oynayacak.