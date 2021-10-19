Sporting Lizbon maçı ne zaman? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Bilet fiyatları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Beşiktaş, Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın henüz galibiyeti bulunmuyor. Ajax ve Dortmund'a kaybeden Kartal, ilk galibiyetini almak ve gruptan çıkma umutlarını sürdürmek istiyor. Beşiktaş'ın Sporting Lizbon ile oynayacağı maçın bilet fiyatları 175 TL ile 1600 TL arasında değişiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı ne zaman? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Spor 19.10.2021, 10:21 19.10.2021, 16:37
Beşiktaş ileSporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında karşı karşıya gelecek. Borussia Dortmund ve Ajax'a karşı eksik kadroyla mücadele etmek zorunda kalan siyah-beyazlılar grupta henüz puanla tanışamadı. Temsilcimiz Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak Sporting Lizbon karşılaşmasını kazanıp 3 puanla grupta duruma gelmeyi istiyor.
BEŞİKTAŞ SPORTING LIZBON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
19 Ekim Salı günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Sporting Lizbon mücadelesi 19.45'te başlayacak. Zorlu müsabaka Exxen'den canlı yayınlanacak.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Hatayspor
|9
|19
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Beşiktaş
|9
|17
|5. Karagümrük
|9
|17
|6. Galatasaray
|9
|17
|7. Alanyaspor
|9
|17
|8. Altay
|9
|15
|9. Konyaspor
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|9
|11
|12. Gaziantep FK
|9
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
|4. Eyüpspor
|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|8
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|9
|15. Manisa FK
|9
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Arsenal
|8
|11
|13. Aston Villa
|8
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|9
|12
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Villarreal
|8
|11
|13. Mallorca
|9
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Cádiz
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
|20. Getafe
|9
|2