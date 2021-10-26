Spordan önce ne yenir spordan sonra ne yenir? İşte kasları geliştirecek besinler!
Spor yapanların ne yediği önemlidir. Bu nedenle "Spordan önce ve sonra ne yemeliyim?" sorusuyla sıkça karşılaşıyoruz. Sporcuların iyi beslenmesi vücudun daha hızlı kas kütlesi oluşturmasına ve egzersizlerden sonra daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir. Egzersizlerden önce alınan besinler sadece performansın artmasına yardımcı olmaz, bununla birlikte kas hasarını da en aza indirir. Peki sporcular antrenmanlardan önce ne yemeli, antrenmanlardan sonra ne yemeli? İşte aradığınız soruların cevapları...
Spor yapanların ne yediği önemlidir. Bu nedenle "Spordan önce ve sonra ne yemeliyim?" sorusuyla sıkça karşılaşıyoruz. Sporcuların iyi beslenmesi vücudun daha hızlı kas kütlesi oluşturmasına ve egzersizlerden sonra daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir. Egzersizlerden önce alınan besinler sadece performansın artmasına yardımcı olmaz, bununla birlikte kas hasarını da en aza indirir. Peki sporcular antrenmanlardan önce ne yemeli, antrenmanlardan sonra ne yemeli? İşte aradığınız soruların cevapları...
Karbonhidratlı yiyecekler
Bu yiyecekler size iyi performans için gereken enerji ve gücü verecek: Karbonhidratlı besinler!
Spor yaparken karbonhidratların önemi çok büyüktür. Yaptığınız egzersiz sırasında size gereken enerjiyi karbonhidratlardan alırsınız. Vücudunuz karbonhidratları kaslarınızda ve karaciğerlerinizde depolar ve bu karbonhidratlar yapılan fiziksel aktivite sırasında beyin ve kaslar için yakıt kaynağı olarak kullanılır.
İşte size karbonhidratlı yiyeceklerin listesi!
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Beşiktaş
|10
|20
|4. Alanyaspor
|10
|20
|5. Fenerbahçe
|10
|19
|6. Karagümrük
|10
|18
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|21
|2. Real Madrid
|9
|20
|3. Sevilla
|9
|20
|4. Atletico Madrid
|9
|18
|5. Real Betis
|10
|18
|6. Osasuna
|10
|18
|7. Rayo Vallecano
|10
|16
|8. Athletic Bilbao
|9
|16
|9. Barcelona
|9
|15
|10. Valencia
|10
|13
|11. Espanyol
|10
|13
|12. Mallorca
|10
|12
|13. Villarreal
|9
|11
|14. Celta de Vigo
|10
|10
|15. Elche
|10
|10
|16. Granada
|9
|7
|17. Cádiz
|10
|7
|18. Deportivo Alaves
|9
|6
|19. Levante
|10
|5
|20. Getafe
|10
|2