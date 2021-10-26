Spordan önce ne yenir spordan sonra ne yenir? İşte kasları geliştirecek besinler!

Spor yapanların ne yediği önemlidir. Bu nedenle "Spordan önce ve sonra ne yemeliyim?" sorusuyla sıkça karşılaşıyoruz. Sporcuların iyi beslenmesi vücudun daha hızlı kas kütlesi oluşturmasına ve egzersizlerden sonra daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir. Egzersizlerden önce alınan besinler sadece performansın artmasına yardımcı olmaz, bununla birlikte kas hasarını da en aza indirir. Peki sporcular antrenmanlardan önce ne yemeli, antrenmanlardan sonra ne yemeli? İşte aradığınız soruların cevapları...







Karbonhidratlı yiyecekler

Bu yiyecekler size iyi performans için gereken enerji ve gücü verecek: Karbonhidratlı besinler!

Spor yaparken karbonhidratların önemi çok büyüktür. Yaptığınız egzersiz sırasında size gereken enerjiyi karbonhidratlardan alırsınız. Vücudunuz karbonhidratları kaslarınızda ve karaciğerlerinizde depolar ve bu karbonhidratlar yapılan fiziksel aktivite sırasında beyin ve kaslar için yakıt kaynağı olarak kullanılır.



İşte size karbonhidratlı yiyeceklerin listesi!

