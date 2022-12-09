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Spor Toto Süper Lig'de 4 haftalık program açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 15-18. hafta müsabakalarının programı açıklandı.

Spor 09.12.2022, 20:41
Spor Toto Süper Lig'de 4 haftalık program açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluşun talepleri dikkate alınarak, Dünya Kupası arası sonrasında müsabaka başlama saatleri geride kalan sezonlarda olduğu gibi cumartesi ve pazar günleri için 13.30, 16.00 ve 19.00, cuma ve pazartesi günleri için 20.00, hafta içi maçları için ise 17.00 ve 20.00 olarak planlandı.

Ligde 19-25. hafta müsabakalarının programı, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri sonrası, kalan haftalar ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri ile takımların Avrupa Kupası maçlarına göre planlanarak ilan edilecek.

Spor Toto Süper Lig'de 15-18. hafta maçlarının programı şöyle:

15. hafta

23 Aralık Cuma:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir (Ümraniye Belediyesi Şehir)

24 Aralık Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Hatay)

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

25 Aralık Pazar:

13.30 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

19.00 Galatasaray-İstanbulspor (Nef)

16. hafta

27 Aralık Salı:

17.00 MKE Ankaragücü-HangiKredi Ümraniyespor (Eryaman)

17.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

28 Aralık Çarşamba:

17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Kırbıyık Holding)

17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

29 Aralık Perşembe:

17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak Spor Kompleksi)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)

17. hafta

3 Ocak 2023 Salı:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 Ocak 2023 Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)

5 Ocak 2023 Perşembe:

17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

18. hafta

7 Ocak 2023 Cumartesi:

16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

8 Ocak 2023 Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor (Eryaman)

16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

9 Ocak 2023 Pazartesi:

17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Kırbıyık Holding)

Kaynak: AA
#Spor Toto Süper Lig #4 haftalık program
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