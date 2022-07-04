Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon, 5 Ağustos'ta başlayacak.
Katar'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e 13 Kasım'da ara verilecek. Dünya Kupası'nın ardından ligde ilk karşılaşmalar 24 Aralık'ta oynanacak.
Süper Lig'de sezon, 28 Mayıs 2023'te sona erecek.
İşte Süper Lig'de ilk hafta programı:
Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray
VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor
Beşiktaş - Yukatel Kayserispor
Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK
MKE Ankaragücü - Konyaspor
Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
İstanbulspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Ümraniyespor
Giresunspor - Adana Demirspor
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasını bay geçecek.
İşte derbi programı
4. hafta - Trabzonspor-Galatasaray
8. hafta - Beşiktaş-Fenerbahçe
10. hafta - Beşiktaş-Trabzonspor
13. hafta - Galatasaray-Beşiktaş
15. hafta - Trabzonspor-Fenerbahçe
18. hafta - Fenerbahçe-Galatasaray
23. hafta - Galatasaray-Trabzonspor
27. hafta - Fenerbahçe-Beşiktaş
29. hafta - Trabzonspor-Beşiktaş
32. hafta - Beşiktaş-Galatasaray
34. hafta - Fenerbahçe-Trabzonspor
37. hafta - Galatasaray-Fenerbahçe
Kaynak: beINSPORTS
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31