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Spor kulüpleri de depremden etkilendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok can kaybı yaşanırken, bölgedeki spor kulüpleri de durumdan olumsuz etkilendi.

Spor 08.02.2023, 15:10
Spor kulüpleri de depremden etkilendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK, Spor Toto 1. Lig’den Yeni Malatyasporlu futbolcular deprem felaketini yaşadı.

Atakaş Hatayspor'da Christian Atsu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktör Taner Savut hala enkaz altında. Takım özel uçakla Adana’dan İstanbul'a geldi.

Gaziantep FK takımı izinli olduğu için futbolcuların çoğu il dışındaydı, kentte bulunan az sayıda sporcu da şehirden ayrıldı.

Yeni Malatyaspor’da Çaykur Rizespor maçından sonra verilen izin dolayısıyla çok sayıda futbolcu depremde kentte bulunmazken, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında kaldı. Ahmet Eyüp’ün dün cansız bedenine ulaşıldı.

Deprem bölgesinde yer alan TFF 2. Lig ekipleri Adıyaman Futbol Kulübü, Şanlıurfaspor, Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbekirspor, İskenderunspor, TFF 3. Lig ekipleri Karaköprü Belediyespor, Entegre Solar Elazığspor, 23 Elazığ Futbol Kulübü, Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor FK, Malatya Arguvanspor deprem felaketinden etkilendi.

Bölgesel Amatör Lig'de 1. Grup, 2. Grup ve 7. Grup’ta bulunan birçok takım felaketin etkilediği ekipler oldu. 2. Grup’ta lider durumda bulunan Kahramanmaraş İstiklal Spor'da birçok oyuncu enkaz altında kalırken, futbolculardan Taner Kahriman hayatını kaybetti.

İskenderunspor'da Başkan Hakan Bolat, sosyal medya hesabından kaleci antrenörü Uğur Kurt ve U19 oyuncusu Burak Duraltı'nın göçük altında olduğunu açıkladı. Başkan Bolat, ayrıca teknik ekipten Halil İbrahim Ölmez'in enkazdan çıkarıldığını ancak yoğun bakımda olduğunu ifade etti. Kalan sporcular ve aileleri İskenderun dışına çıkarıldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda Gaziantep temsilcisi ALG Spor ve Onvo Hatayspor, B Grubu'nda Amed Sportif Faaliyetler ve Bitexen Adana İdmanyurduspor, 1. Lig'de de Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor ve Birfen Koleji Hatay Defne Spor depremden etkilendi.

Voleybolcu Betül Çoban Çakır-Bedrettin Çakır çifti hayatını kaybetti

TVF Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol'un smaçörü Betül Çoban Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır kurtarılamadı.

TVF Erkekler Voleybol 2. Ligi 6. Grup'ta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor Takımı'nda enkaz altında kalan sporculardan Mehmet Can Ağırbaş hayatını kaybetti.

Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde lider durumda bulunan Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı oyuncusu Cemal Kütahya ve ailesinin Hatay’da göçük altında kaldığı ifade edildi.

Voleybol liglerinde de depremin vurduğu bölgede birçok takım yer alıyor.

Efeler Ligi'nde Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediye, Sultanlar Ligi'nde Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Erkekler 1. Ligi'nde Hatay Erzin Yeşilkent, Gaziantep Gençlikspor, Kadınlar 2. Lig 15. Grup'taki takımlar ile 13. Grup'tan İmamoğlu Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi, Erkekler 2. Lig 5. Grup'taki takımların tamamı, 6. Grup'tan ise GAP Gençlik ve Elazığ Aksaray Gençlik kulüpleri depremden etkilenen voleybol takımları oldu.

Kahramanmaraş’ta 12 Şubat Turnuvası’na katılan güreşçiler arasında enkaz arasında kalan Türk güreşçilerden bazı isimler kurtarıldı. Fransa, Kosova ve Özbekistan’dan gelen güreşçilerin tahliye edildiği bildirildi.

Milli basketbolcu Nilay Aydoğan enkaz altında

ING Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Çankaya Üniversitesi'nin milli basketbolcusu Nilay Aydoğan'ın da Malatya'da enkaz altında kaldığı ifade ediliyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bölge takımlarından Gaziantep Basketbol, hafta sonunda Büyükçekmece deplasmanında boy gösterdiği için Gaziantep'e dönemedi. Takım, FIBA Avrupa Kupası mücadelesi için Almanya’ya gitti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Basketbol Ligi ekipleri Elazığ İl Özel İdare, Tarsus Belediyesi ve Elazığ Basketbol bölgede etkilenen takımlar oldu. Öte yandan 9-11 Mart tarihleri arasında Bitci Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali de depremin vurduğu Hatay'da oynanacak.

Kaynak: AA
#deprem #Spor kulüpleri
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