Spor basınının duayen isminden üzücü haber!

Spor basınının duayen ismi Vedat Yangın'dan sevenlerini üzecek bir haber geldi. Yangın'ın felç geçirdiği öğrenildi.

Bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden Yangın’ın felç geçirdi.

Haberi, gazeteci Mustafa Çevik duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Çevik, şu ifadeleri kullandı:

“Türk Spor Basını’nın renkli ismi, devamlı gülümseyen yüzü, altın gibi kalbiyle yıllarca anları ölümsüzleştirdi Vedat Yangın. Amansız hastalıkla savaşı devam ederken şimdi de felç olduğunu duydum, çok üzgünüm. Acil Şifalar Emekçi ağabeyim Acil Şifalar Yangınoviç.”