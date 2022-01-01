Sözleşmesinin feshedileceği iddia edilen Muslera'dan ilk paylaşım
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sözleşmesinin feshedileceği haberleri bir anda gündeme bomba gibi düşerken, yıldız kaleciden flaş bir paylaşım geldi.
Spor 01.01.2022, 17:50
Tecrübeli file bekçisi, "2024'e kadar kalmak için ne güzel bir ülke... Kim bilir belki daha fazla" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de oynanan Sivasspor maçında Luyindama ile çarpışması sonucu uzun süre sahalardan uzak kalacak Fernando Muslera için flaş bir iddia ortaya atılmış ve sarı-kırmızılıların tecrübeli file bekçisiyle sözleşmesini feshedeceği belirtilmişti.
35 yaşındaki eldiven, bu iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Muslera yaptığı paylaşımda, "2024'e kadar kalmak için ne güzel bir ülke... Kim bilir belki daha fazla" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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