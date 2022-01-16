Sözleşme detayları ortaya çıktı! Torrent'e özel maddeler
Galatasaray’da 1.5 yıllığına takımın başına getirilen ve yıllık 1 milyon Euro alacağı öğrenilen teknik direktör Domenec Torrent, sarı-kırmızılıları dördüncü bile yapsa ekstra ücret kazanacak. Memnun kalınmazsa tazminatsız gönderilecek.
Spor 16.01.2022, 10:28
Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Domenec Torrent’in kontratında dikkat çeken detaylar olduğu kaydedildi.
İspanyol çalıştırıcının yıllık yaklaşık 1 milyon Euro kazanacağı öğrenilirken, sözleşmesinde özel maddeler olduğu da bildirildi.
59 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-kırmızılıları 2'nci, 3'üncü ya da 4'üncü yapması halinde bonus kazanacak. Galatasaray, Torrent’in performansından memnun kalmazsa tazminatsız yollarını ayırabilecek.
Bu arada futbolda yeniden yapılanmaya giden Galatasaray’ın, Sportif Direktör olarak Portekizli Mario Branco ile anlaştığı belirtildi.
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