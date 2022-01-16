Sözleşme detayları ortaya çıktı! Torrent'e özel maddeler

Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Domenec Torrent’in kontratında dikkat çeken detaylar olduğu kaydedildi.

İspanyol çalıştırıcının yıllık yaklaşık 1 milyon Euro kazanacağı öğrenilirken, sözleşmesinde özel maddeler olduğu da bildirildi.

59 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-kırmızılıları 2'nci, 3'üncü ya da 4'üncü yapması halinde bonus kazanacak. Galatasaray, Torrent’in performansından memnun kalmazsa tazminatsız yollarını ayırabilecek.

Bu arada futbolda yeniden yapılanmaya giden Galatasaray’ın, Sportif Direktör olarak Portekizli Mario Branco ile anlaştığı belirtildi.