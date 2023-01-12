Southampton, Manchester City'yi kupanın dışına itti
İngiltere Lig Kupası'nda Southampton, sahasında Manchester City'yi 2-0 yenerek eledi.
Spor 12.01.2023, 01:30
Lig Kupası'nın çeyrek final aşamasına iki karşılaşmayla devam edildi.
Southampton, Manchester City karşısında 23. dakikada Sekou Mara ve 28. dakikada Moussa Djenepo'nun attığı gollerle kazanarak tur atladı.
Günün diğer maçında ise Nottingham Forest, normal süresi 1-1 biten maçta Wolverhampton'a penaltılarla 4-3 üstünlük kurarak son 4 takım arasına kaldı.
Kupada daha önce Manchester United ve Newcastle United, yarı finale çıkmıştı.
Kaynak: AA
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|19
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|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
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|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
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|39
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|18
|35
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|17
|35
|5. Tottenham
|18
|33
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|17
|28
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|18
|28
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|27
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|18
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|22
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|18
|17
|14. Leeds United
|17
|17
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|18
|17
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|18
|16
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|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
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|18
|12
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|32
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|28
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|27
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