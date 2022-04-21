Şota, Acun Ilıcalı'yla ilginç bir anısını paylaştı

Şota Arveladze'nin açıklamaları şöyle:

"MAALESEF ANTRENMAN ZAMANI YOK"

Teke tek maçlara bakacak olursak biraz daha fazla puan alabilirdik. Ama 4 hafta kala ligde kalmayı garantiledik. Matematiksel olarak bize yetişemiyorlar, bu bize lüks ve zaman veriyor. Maalesef antrenman zamanı yok. Salı ve Cumartesi oynuyoruz. Biliyorsunuz ligde 46 maç ve artı kupalar var.

"BİZİM SEYİRCİMİZ ÇOK SAKİN"

Heyecan veren bir lig. Listeye bakarsanız en az 10 Premier Lig kulübü oynuyor. Uzun zamanlarda ligde kalan büyük kulüpler. Her hafta 30-35 bin seyirci oluyor. Birinci ligde çalışıyor gibi hissetmiyorsunuz. Çok çabuk ve çok sert bir lig. Oyun hızlı olsun diye sertliğe de izin veriyorlar. Güzel bir tecrübe benim için, mutluyum. İngiliz taraftarı biliyorsunuz çok sabırlı, kulüp sahipleri de öyle Türkiye'ye ve başka ülkelere göre. Bizim seyircimiz çok sakin, futbolcuları çok seviyorlar. Bir ara baya maç kazanamadık ama 16, 18 bin taraftar geliyordu. Acun almadan önce ortalam 7 bine oynuyorduk şimdi iki katı, yine de şu an dolu olmasa da baya taraftar geliyor.

"ACUN'UN BU YETENEĞİ BİZE ÇOK YARDIMCI OLACAK"

Acun, International bir insan. Her gelişte taraftarlarıyla, futbolcularla çok kolay elektrik ve enerji alışı oluyor. Bu herkes için çok iyi. Onun bu yeteneği bize çok yardımcı olacaktır.

"İNGİLTERE'DE ÇALIŞMAYI İSTİYORDUM"

Biz böyle otururken, kafasında İngiltere'ye gitmek gibi bir proje var, takım almak. Beni de çok tanıyanı vardı, avukatları vardı... Onları soruyordum kim olabilir, hangi kulüp daha uygun falan... Öyle başladık. Sonra birkaç tane teklif aldım. Sordum yani ne kadar ciddi diye. O da ciddi şekilde, "Var mısın?" dedi, "ben de varım" dedim. Bir kere finans olarak çok büyük bir proje, inanılmaz rakamlar, ikincisi güven ve üçüncüsü ise inanma. Biz kesinlikle bu işin başında olanları bu işi becereceğiz ve istediğimiz olacak diye... Onun için çok teşekkür ediyorum. İkna etmeye gerek kalmadı, ben de istiyordum İngiltere'de çalışmayı. Şimdi buradayız.

"PREMIER LİG'E ÇIKACAĞIZ"

Herkes play-off'a girmek ve Premier Lig'de olmak ister. Bu kulüp 5 kez Premier Lig'de oynadı. Bir başarısı var. Oynayan bütün kulüpler hep bunun için ileriye bakıyor. Bizim de ilk istediğimiz budur. Her sene bir hedef koyacağız. Acun başkan da bunu herkesten daha iyi anlıyor. Hedefe ne kadar çabuk, ne kadar erken buluşmak gerekiyorsa bunu yapmaya çalışacağız. Kolay iş değil ama umarım herkes birlikte çalışırken buna inanıyoruz ki Premier Lig'e çıkacağız.

"UĞURCAN ÇAKIR, MİLLİ TAKIM KAPTANI OLABİLİR"

Ben mutlu nasıl oluyorum, çünkü Uğurcan Çakır'ı ilk ben oynatırdım ilk 11'de. Bu çok güzel bir şey. Bunun kalitesi belli ve herkes görüyordu. Takım kaptanı, Milli Takım kaptanı da olabilir.

"BURAK YILMAZ'A ÇOK ÜZÜLDÜM"

Burak Yılmaz'a da çok üzüldüm milli takımı bırakmasından dolayı. Türkiye'den Fransa'ya gitti ve tarihinde en güçlü, en pahalı olan kulüp olan PSG'nin önünde Lille'i şampiyon yaptılar. Çok gol attı Burak. İnanılmaz bir kariyeri var. Gençlerin işi bu artık. Biz artık yaşlandık. Her sene biri çıkıyor. Fenerbahçe'den Beşiktaş'tan, Karagümrük'ten vs... Denemek gerekmiyor ki, Uğurcan'ı al her takıma ver çıkar oynar. Dünya Kupası'na gitmiyor çünkü milli takım gidemedi.

ACUN ILICALI İNANAMADI

Ben bazen inanamıyorum. Rangers kulübü her hafta 3 maç oynuyor. 45 bin taraftar geldi. Ben gol attım, normalde kimse sevinmiyordu. Bu kadar sesli, bu kadar enerji... Sanki ilk kez gol gördüler. Bunu bulamayız. O golü Acun'a attım. O da oradan yazdı, "ne oldu, kötü gol değil" diye. Zannetti ki 20-30 sene önceki atılan gol. O da düşünüyor ki bunu bana niye atıyor acaba. Ben de dedim ki, 'Bu golü dün attım, 50 yaşındayım', O da, 'yok ya' dedi.