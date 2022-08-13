Sörloth'un yolu açıldı
Leipzig, Alexander Sörloth'u satma kararı aldı. Fenerbahçe, Norveçli golcü için yeniden devreye girdi.
Spor 13.08.2022, 12:03
Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig, forvet hattına yaptığı Andre Silva, Timo Werner ve Benjamin Sesko takviyelerinin ardından Norveçli golcü Sörloth’u satmaya karar verdi.
Fenerbahçe, bu gelişme üzerine Sörloth için tekrar devreye girdi ve Norveçli golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Leipzig'de forma şansı bulamayan Sörloth da ilk 11’de sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor ve Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakıyor.
Sarı-lacivertlilerin, Norveçli golcüye yıllık 2.5 milyon Euro ücret önerdiği belirtildi.
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