banner38

"Son yılların en kötü, en karışık Galatasaray'ına denk geldim"

Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Alpaslan Öztürk, "Maalesef son yılların en kötü, en karışık Galatasaray'ına denk geldim. Teknik direktör değişiklikleri, yeni transferler, yeni yönetim... Ben imza attığımda yönetim bile yoktu." dedi.

Spor 27.10.2022, 17:41
"Son yılların en kötü, en karışık Galatasaray'ına denk geldim"

Eflatun-sarılı ekibin sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak renklerine kattığı 29 yaşındaki savunma oyuncusu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon tek hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu dile getirdi.

Eyüpspor'un iyi bir projeyle yola çıktığını belirten Alpaslan Öztürk, "Gelirken başkanımıza bir söz verdim. Allah'a şükür bugüne kadar bana güvenen kimsenin yüzünü kara çıkarmadım. İnşallah bu takımı hak ettiği yere, Süper Lig'e taşıyacağız. Hedefimiz bu. Takımdaki oyuncular bunun bilincinde, ona göre çalışıyoruz. Kolay olmadığını biliyoruz ama hedefimiz belli. Şampiyonluk için yarışacağız." dedi.

Alpaslan Öztürk, takımın büyük oranda yeni oyunculardan kurulu olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yanılmıyorsam 15-16 yeni oyuncu var. Daha önceden bu ligde oynayan arkadaşlar da var. Ben olduğum yerden gayet memnunum. Futbolcu arkadaşlarımdan da memnunum. En büyük avantajımız oyuna giren ile çıkan arasında kalite farkının olmaması. Kenardaki arkadaşlarımız da aynı şekilde maça hazırlanıyor. Bizim iddiamız ve hedefimiz net, şampiyonluk. Böyle bir kadro kurduğunda tek hedef şampiyonluk olur. Burada ben hedef olarak şampiyonluktan başka bir şey söylesem samimi gelmez. Şampiyonluk için çalışıyor ve mücadele ediyoruz. Bizi diğer takımlar ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kendi takımımız ve hedefimiz."

Uzun yıllar mücadele ettiği Süper Lig ile 1. Lig arasında önemli farklar olduğunu anlatan Alpaslan Öztürk, "Süper Lig'e nazaran bu ligde daha fazla doğaçlama oynanıyor. İki lig arasında genel anlamda hız ve kalite farkı var. 1-2 takviyeyle Süper Lig'de rahat ilk 10'a gireceğimizi düşünüyorum. Bunu Süper Lig'i küçümsediğimden değil, bu takıma inancım ve güvenim olduğu için söylüyorum." diye konuştu.

"Son yılların en kötü, en karışık Galatasaray'ına denk geldim"

Alpaslan Öztürk, Galatasaray'da forma giydiği geçen sezonun kendisi için karmaşık ve zor geçtiğini ifade etti.

Geçen sezon öncesinde Göztepe'den Galatasaray'a transfer olduğunu hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Büyük takıma gittiğinde ilk sene her zaman çok zor olur. Göztepe'de 3 sezon dolu dolu oynadım, benim için başarılı geçti. Oradan Galatasaray'a geldim. Maalesef son yılların en kötü, en karışık Galatasaray'ına denk geldim. Teknik direktör değişiklikleri, yeni transferler, yeni yönetim... Ben imza attığımda yönetim bile yoktu. Çok karmaşık ve zor bir senem geçti." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray'da oynamanın çocukluk hayali olduğunu ve bunu başardığını dile getiren Alpaslan Öztürk, şunları kaydetti:

"Forma geldiği sürece hakkını vermeye çalıştım. Hakkını verdiğimi de düşünüyorum. Her sporcu oynamak ister. Bu biraz karakter meselesi. Kenarda kalmak kolay bir iş değil. İyi oynadığım maçlardan sonra oynatılmıyordum ve bu benim ağrıma gidiyordu. Sezon sonuna yaklaşınca da Torrent hoca ile ciddi sıkıntılarımız oldu ve bu beni yıprattı. O yüzden ayrılma kararı aldım. Murat (Özkaya) Başkanımızla görüştüğümüzde zaten burayı kafaya yazmıştım. Burada olduğum için mutluyum ama ben hala Galatasaray'ın futbolcusuyum. Yarın ne getirir bilinmez. Yarın Galatasaray'a dönüp o şansı alabilirsem, büyük gurur ve onurla Galatasaray'da kariyerime devam ederim. Önce Eyüpspor'da başkana ve camiaya verdiğim sözü yerine getirmek istiyorum. Ondan sonraki süreci bekleyip, göreceğiz."

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in kendisi üzerinden takıma mesaj vermek istediğini anlatan tecrübeli futbolcu, "Ortada elle tutulur bir şey yok. Öyle karar aldı. Ona ve antrenörlüğüne herhangi bir saygısızlığım olmadı. Öyle değerlendirdi, saygı duydum. Ben son ana kadar Galatasaray'ın çıkarları için mücadele ettim. Zor bir süreçten geçtim. Birden kadroya alınmamaya başlandım. Bu çok ağrıma gitti, beni çok yıprattı. Ayrılma kararımda büyük bir etken oldu." ifadelerini kullandı.

Alpaslan Öztürk, şu an tamamen Eyüpspor'un başarısı için motive olduğunu anlatarak, "Beynimle, duygularımla ve bedenimle Eyüpspor'dayım. Galatasaray'a gönülden başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon olurlar. İnşallah beraber şampiyon oluruz. Güzel bir takım kurdular." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
#Alpaslan Öztürk #Galatasaray #Eyüpspor
Yorumlar (0)
banner35
21
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Celta Vigo 11 11
14. Espanyol 11 10
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4
banner23