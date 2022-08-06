Son şampiyon Trabzonspor sezona galibiyetle başladı
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla açıldı. Son şampiyon Trabzonspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bordo mavililerin gollerini Cornelius ve Denswil attı.
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla açıldı. Son şampiyon Trabzonspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bordo mavililerin gollerini Cornelius ve Denswil attı.
Maçtan dakikalar;
14. dakikada ceza sahası dışında topu alan Trezeguet’in yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Jensen son anda kornere çeldi.
GOL!
16. dakikada sol taraftan Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Cornelius’un kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
28. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Visca’nın ceza sahası içine yaptığı ortada Larsen’in kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
60. dakikada Topalli’nin sağ taraftan ceza sahası içine ortasında oluşan tehlikeli atağı Trabzonspor savunmasında Hugo son anda uzaklaştırdı.
GOL!
86. dakikada sağ taraftan Bakasetas’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Denswil’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
90+3. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Cornelius’un şutunda top üstten dışarı gitti.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|1
|3
|2. Adana Demirspor
|0
|0
|3. Alanyaspor
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Antalyaspor
|0
|0
|6. Beşiktaş
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Giresunspor
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Bournemouth
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. M.City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Nottingham Forest
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Ham United
|0
|0
|19. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|20. Crystal Palace
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0